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"جونسون" سيدعو إلى اجتماع طارئ للبرلمان لبحث اجتياح "طالبان" لأفغانستان

محادثات مع رئيس المجلس لتحديد الموعد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأحد) أنه سيدعو البرلمان المعلق حالياً؛ بسبب العطلة الصيفية، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن دخلت حركة طالبان كابول.

ونقلت وكالة أسوسييشتد برس، عن مصدر في رئاسة الوزراء أن محادثات تجري مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل لتحديد اليوم الذي سيُدعى فيه النواب إلى الاجتماع، على خلفية دعوات رئيس الحكومة للتدخل إزاء التقدم السريع لـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودفع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا من التدخل، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي بما فيها بريطانيا، إلى أن تحذو حذوها، لكن لندن وجهت انتقادات صريحة إلى حليفها الأميركي في الأيام الأخيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون" سيدعو إلى اجتماع طارئ للبرلمان لبحث اجتياح "طالبان" لأفغانستان
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأحد) أنه سيدعو البرلمان المعلق حالياً؛ بسبب العطلة الصيفية، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن دخلت حركة طالبان كابول.

ونقلت وكالة أسوسييشتد برس، عن مصدر في رئاسة الوزراء أن محادثات تجري مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل لتحديد اليوم الذي سيُدعى فيه النواب إلى الاجتماع، على خلفية دعوات رئيس الحكومة للتدخل إزاء التقدم السريع لـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودفع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا من التدخل، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي بما فيها بريطانيا، إلى أن تحذو حذوها، لكن لندن وجهت انتقادات صريحة إلى حليفها الأميركي في الأيام الأخيرة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:17 PM

"جونسون" سيدعو إلى اجتماع طارئ للبرلمان لبحث اجتياح "طالبان" لأفغانستان

محادثات مع رئيس المجلس لتحديد الموعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأحد) أنه سيدعو البرلمان المعلق حالياً؛ بسبب العطلة الصيفية، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن دخلت حركة طالبان كابول.

ونقلت وكالة أسوسييشتد برس، عن مصدر في رئاسة الوزراء أن محادثات تجري مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل لتحديد اليوم الذي سيُدعى فيه النواب إلى الاجتماع، على خلفية دعوات رئيس الحكومة للتدخل إزاء التقدم السريع لـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودفع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا من التدخل، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي بما فيها بريطانيا، إلى أن تحذو حذوها، لكن لندن وجهت انتقادات صريحة إلى حليفها الأميركي في الأيام الأخيرة.

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