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آخر حصيلة كورونا.. "الصحة العالمية": 209 آلاف إصابة و8.7 ألف وفاة

17 ألف إصابة و828 وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة؛ فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص.

وقالت المنظمة: إن 16556 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 58 إصابة فقط في الصين؛ مضيفة أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 209839 شخصًا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 828 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8778 شخصًا.

هذا وقد أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الخميس، وفاة 427 شخصًا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405؛ مما يجعل إيطاليا أكثر الدول تضررًا من حيث عدد الوفيات، متجاوزة بذلك حصيلة الوفيات في الصين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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آخر حصيلة كورونا.. "الصحة العالمية": 209 آلاف إصابة و8.7 ألف وفاة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة؛ فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص.

وقالت المنظمة: إن 16556 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 58 إصابة فقط في الصين؛ مضيفة أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 209839 شخصًا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 828 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8778 شخصًا.

هذا وقد أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الخميس، وفاة 427 شخصًا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405؛ مما يجعل إيطاليا أكثر الدول تضررًا من حيث عدد الوفيات، متجاوزة بذلك حصيلة الوفيات في الصين.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:43 PM

آخر حصيلة كورونا.. "الصحة العالمية": 209 آلاف إصابة و8.7 ألف وفاة

17 ألف إصابة و828 وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة؛ فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص.

وقالت المنظمة: إن 16556 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 58 إصابة فقط في الصين؛ مضيفة أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 209839 شخصًا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 828 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8778 شخصًا.

هذا وقد أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الخميس، وفاة 427 شخصًا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405؛ مما يجعل إيطاليا أكثر الدول تضررًا من حيث عدد الوفيات، متجاوزة بذلك حصيلة الوفيات في الصين.

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