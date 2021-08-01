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الأسوأ منذ 10 أعوام .. حرائق الغابات تجبر آلاف الأتراك على الفرار من منازلهم

دمرت 95 ألف هكتار من الأراضي .. وعددها بلغ 112

أجبرت حرائق الغابات في جنوب تركيا الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، اليوم (الأحد)، مع تصاعد الضغط على الحكومة بسبب تأخرها في التحرك.

وأوضحت البيانات الرسمية أن تركيا عانت من أسوأ الحرائق منذ ما لا يقل عن عقد، إذ دمر نحو 95 ألف هكتار حتى الآن هذا العام، مقابل متوسط 13.516 حتى هذا الوقت من العام بين عامي 2008 و2020.

من جانبها، ذكرت محطة "سي إن إن ترك" أن السلطات أخلت حيًا في مدينة بودروم السياحية، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح القوية من منطقة ميلاس القريبة.

وأضافت أن السلطات أجلت 540 شخصًا عبر القوارب بسبب مخاطر إخلائهم عبر الطرقات البرية.

من ناحيته، بين وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، أن 107 من أصل 112 حريقًا تحت السيطرة الآن، لكن بعضها استمر في منتجعات في أنطاليا وموغلا.

ويتوقع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة، توازيًا مع مستويات قياسية الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار، حيث تحولت مناطق الغابات إلى اللون الأسود ولا يزال الدخان مرئيًا.

ومنذ اندلاع الحرائق الأربعاء الماضي قُتل ستة أشخاص، وتلقى أكثر من 330 علاجًا طبيًا.

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الأسوأ منذ 10 أعوام .. حرائق الغابات تجبر آلاف الأتراك على الفرار من منازلهم
سبق

أجبرت حرائق الغابات في جنوب تركيا الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، اليوم (الأحد)، مع تصاعد الضغط على الحكومة بسبب تأخرها في التحرك.

وأوضحت البيانات الرسمية أن تركيا عانت من أسوأ الحرائق منذ ما لا يقل عن عقد، إذ دمر نحو 95 ألف هكتار حتى الآن هذا العام، مقابل متوسط 13.516 حتى هذا الوقت من العام بين عامي 2008 و2020.

من جانبها، ذكرت محطة "سي إن إن ترك" أن السلطات أخلت حيًا في مدينة بودروم السياحية، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح القوية من منطقة ميلاس القريبة.

وأضافت أن السلطات أجلت 540 شخصًا عبر القوارب بسبب مخاطر إخلائهم عبر الطرقات البرية.

من ناحيته، بين وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، أن 107 من أصل 112 حريقًا تحت السيطرة الآن، لكن بعضها استمر في منتجعات في أنطاليا وموغلا.

ويتوقع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة، توازيًا مع مستويات قياسية الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار، حيث تحولت مناطق الغابات إلى اللون الأسود ولا يزال الدخان مرئيًا.

ومنذ اندلاع الحرائق الأربعاء الماضي قُتل ستة أشخاص، وتلقى أكثر من 330 علاجًا طبيًا.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:57 PM

الأسوأ منذ 10 أعوام .. حرائق الغابات تجبر آلاف الأتراك على الفرار من منازلهم

دمرت 95 ألف هكتار من الأراضي .. وعددها بلغ 112

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجبرت حرائق الغابات في جنوب تركيا الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، اليوم (الأحد)، مع تصاعد الضغط على الحكومة بسبب تأخرها في التحرك.

وأوضحت البيانات الرسمية أن تركيا عانت من أسوأ الحرائق منذ ما لا يقل عن عقد، إذ دمر نحو 95 ألف هكتار حتى الآن هذا العام، مقابل متوسط 13.516 حتى هذا الوقت من العام بين عامي 2008 و2020.

من جانبها، ذكرت محطة "سي إن إن ترك" أن السلطات أخلت حيًا في مدينة بودروم السياحية، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح القوية من منطقة ميلاس القريبة.

وأضافت أن السلطات أجلت 540 شخصًا عبر القوارب بسبب مخاطر إخلائهم عبر الطرقات البرية.

من ناحيته، بين وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، أن 107 من أصل 112 حريقًا تحت السيطرة الآن، لكن بعضها استمر في منتجعات في أنطاليا وموغلا.

ويتوقع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة، توازيًا مع مستويات قياسية الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار، حيث تحولت مناطق الغابات إلى اللون الأسود ولا يزال الدخان مرئيًا.

ومنذ اندلاع الحرائق الأربعاء الماضي قُتل ستة أشخاص، وتلقى أكثر من 330 علاجًا طبيًا.

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