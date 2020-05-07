النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: كورونا رفع معدل مكالمات الاستغاثة من العنف المنزلي في أوروبا

كلوغ: إذا استمر الإغلاق 6 أشهر فإننا نتوقع 31 مليون حالة إضافية من العنف

أعربت منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها من التقارير المتعلقة بتزايد العنف المنزلي في العديد من الدول الأوروبية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ: إن المنظمة "منزعجة للغاية" من التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف المنزلي ضد النساء والرجال والأطفال في العديد من الدول الأوروبية أثناء حالة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وسمى كلوغ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، العديد من الدول التي شهدت زيادة في العنف المنزلي، مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا ودول أخرى.

وأضاف كلوغ أنه على الرغم من ندرة البيانات، فإن البلدان في جميع أنحاء أوروبا أبلغت عن معاناة ما يصل إلى 60 في المئة من النساء من العنف المنزلي، مشيرًا إلى أن معدل مكالمات الاستغاثة على الخطوط الساخنة قفز بحوالي 5 مرات.

ووفق "سكاي نيوز": حذر من أن استمرار إجراءات الإغلاق والتدابير التقييدية اللازمة لكبح انتشار مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على النساء والأطفال الضعفاء.

وأشار كلوغ إلى بيانات من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقال: "إذا استمرت عمليات الإغلاق لمدة 6 أشهر، فإننا نتوقع 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على نوع الجنس على مستوى العالم".

وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن "الأدلة تظهر أن العنف بين الأشخاص يزداد خلال كل نوع من حالات الطوارئ"؛ وفقًا للأسوشيتد برس.

وبيّن أن السلطات يجب أن تعتبر ذلك "التزامًا أخلاقيًّا" لضمان توفير خدمات المساعدة للمجتمعات، مضيفًا أن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها لا تزال مجرد مقياس صغير للمشكلة الفعلية؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة غالبًا ما يرفضون الإبلاغ عنها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: كورونا رفع معدل مكالمات الاستغاثة من العنف المنزلي في أوروبا
سبق

أعربت منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها من التقارير المتعلقة بتزايد العنف المنزلي في العديد من الدول الأوروبية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ: إن المنظمة "منزعجة للغاية" من التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف المنزلي ضد النساء والرجال والأطفال في العديد من الدول الأوروبية أثناء حالة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وسمى كلوغ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، العديد من الدول التي شهدت زيادة في العنف المنزلي، مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا ودول أخرى.

وأضاف كلوغ أنه على الرغم من ندرة البيانات، فإن البلدان في جميع أنحاء أوروبا أبلغت عن معاناة ما يصل إلى 60 في المئة من النساء من العنف المنزلي، مشيرًا إلى أن معدل مكالمات الاستغاثة على الخطوط الساخنة قفز بحوالي 5 مرات.

ووفق "سكاي نيوز": حذر من أن استمرار إجراءات الإغلاق والتدابير التقييدية اللازمة لكبح انتشار مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على النساء والأطفال الضعفاء.

وأشار كلوغ إلى بيانات من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقال: "إذا استمرت عمليات الإغلاق لمدة 6 أشهر، فإننا نتوقع 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على نوع الجنس على مستوى العالم".

وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن "الأدلة تظهر أن العنف بين الأشخاص يزداد خلال كل نوع من حالات الطوارئ"؛ وفقًا للأسوشيتد برس.

وبيّن أن السلطات يجب أن تعتبر ذلك "التزامًا أخلاقيًّا" لضمان توفير خدمات المساعدة للمجتمعات، مضيفًا أن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها لا تزال مجرد مقياس صغير للمشكلة الفعلية؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة غالبًا ما يرفضون الإبلاغ عنها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:41 PM

الصحة العالمية: كورونا رفع معدل مكالمات الاستغاثة من العنف المنزلي في أوروبا

كلوغ: إذا استمر الإغلاق 6 أشهر فإننا نتوقع 31 مليون حالة إضافية من العنف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,084

أعربت منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها من التقارير المتعلقة بتزايد العنف المنزلي في العديد من الدول الأوروبية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ: إن المنظمة "منزعجة للغاية" من التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف المنزلي ضد النساء والرجال والأطفال في العديد من الدول الأوروبية أثناء حالة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وسمى كلوغ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، العديد من الدول التي شهدت زيادة في العنف المنزلي، مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا ودول أخرى.

وأضاف كلوغ أنه على الرغم من ندرة البيانات، فإن البلدان في جميع أنحاء أوروبا أبلغت عن معاناة ما يصل إلى 60 في المئة من النساء من العنف المنزلي، مشيرًا إلى أن معدل مكالمات الاستغاثة على الخطوط الساخنة قفز بحوالي 5 مرات.

ووفق "سكاي نيوز": حذر من أن استمرار إجراءات الإغلاق والتدابير التقييدية اللازمة لكبح انتشار مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على النساء والأطفال الضعفاء.

وأشار كلوغ إلى بيانات من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقال: "إذا استمرت عمليات الإغلاق لمدة 6 أشهر، فإننا نتوقع 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على نوع الجنس على مستوى العالم".

وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن "الأدلة تظهر أن العنف بين الأشخاص يزداد خلال كل نوع من حالات الطوارئ"؛ وفقًا للأسوشيتد برس.

وبيّن أن السلطات يجب أن تعتبر ذلك "التزامًا أخلاقيًّا" لضمان توفير خدمات المساعدة للمجتمعات، مضيفًا أن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها لا تزال مجرد مقياس صغير للمشكلة الفعلية؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة غالبًا ما يرفضون الإبلاغ عنها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,845
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,146
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,085

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة