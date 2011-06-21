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"البوارح" تعود.. "المسند": أقل شدة "هطولات والحرارة ترتفع تدريجياً"

قال: حتى السبت وتأثيرها في الشرقية وشرق الوسطى وأجزاءٍ من الرياض

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار تعاود نشاطها بشكل تدريجي من اليوم حتى يوم السبت".

وتابع: "متوقع أن تكون أقل شدة من الأسبوع الماضي، ونطاق تأثيرها #الشرقية وشرق الوسطى خاصة أجزاء من منطقة #الرياض و #الكويت وجنوب #العراق".

وقال: "متوقع ارتفاع ملموس في درجة الحرارة وبشكل تدريجي هذا الأسبوع في المناطق الشمالية #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف و #المدينة".

وأوضح: "الانقلاب الصيفي يقع عندما تتعامد #الشمس فوق مدار #السرطان (دائرة عرض 23.5 شمال خط الاستواء) وفيه أطول نهار وأقصر ليل في السنة في نصف الكرة الشمالي، وعنده يدخل فصل #الصيف وفقاً لمعيار تعامد الشمس".

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"البوارح" تعود.. "المسند": أقل شدة "هطولات والحرارة ترتفع تدريجياً"
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار تعاود نشاطها بشكل تدريجي من اليوم حتى يوم السبت".

وتابع: "متوقع أن تكون أقل شدة من الأسبوع الماضي، ونطاق تأثيرها #الشرقية وشرق الوسطى خاصة أجزاء من منطقة #الرياض و #الكويت وجنوب #العراق".

وقال: "متوقع ارتفاع ملموس في درجة الحرارة وبشكل تدريجي هذا الأسبوع في المناطق الشمالية #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف و #المدينة".

وأوضح: "الانقلاب الصيفي يقع عندما تتعامد #الشمس فوق مدار #السرطان (دائرة عرض 23.5 شمال خط الاستواء) وفيه أطول نهار وأقصر ليل في السنة في نصف الكرة الشمالي، وعنده يدخل فصل #الصيف وفقاً لمعيار تعامد الشمس".

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:22 PM

"البوارح" تعود.. "المسند": أقل شدة "هطولات والحرارة ترتفع تدريجياً"

قال: حتى السبت وتأثيرها في الشرقية وشرق الوسطى وأجزاءٍ من الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار تعاود نشاطها بشكل تدريجي من اليوم حتى يوم السبت".

وتابع: "متوقع أن تكون أقل شدة من الأسبوع الماضي، ونطاق تأثيرها #الشرقية وشرق الوسطى خاصة أجزاء من منطقة #الرياض و #الكويت وجنوب #العراق".

وقال: "متوقع ارتفاع ملموس في درجة الحرارة وبشكل تدريجي هذا الأسبوع في المناطق الشمالية #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف و #المدينة".

وأوضح: "الانقلاب الصيفي يقع عندما تتعامد #الشمس فوق مدار #السرطان (دائرة عرض 23.5 شمال خط الاستواء) وفيه أطول نهار وأقصر ليل في السنة في نصف الكرة الشمالي، وعنده يدخل فصل #الصيف وفقاً لمعيار تعامد الشمس".

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