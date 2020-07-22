توصيل الأضاحي عبر التطبيقات السمة الأبرز ليوم النحر بمكة

مدير إدارة المسالخ كشف لـ"سبق" عن الآلية والبروتوكولات

وضعت أمانة العاصمة المقدسة الآلية التي سيتم تطبيقها في مسالخ مكة المكرمة، استعداداً لعيد الأضحى، حيث تبنت وكالة الخدمات مبادرة دعم التطبيقات الإلكترونية للأضاحي عن طريق التطبيقات لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي كامل؛ لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين لمنازلهم دون الحاجة للذهاب للمسالخ؛ وذلك لتجنيب المواطنين الازدحام بالمسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

وكشف مدير إدارة المسالخ بأمانة مكة محمد قوته، لـ"سبق" أنه تم الاعتماد في الخطة على الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا، وذلك بوضع علامات تباعد بين مرتادي المسلخ، وتنظيم الوقوف في صالات الانتظار، وتعقيم أيدي مرتادي المسالخ، وقياس الحرارة، وتباعد الجزارين داخل المسلخ ومنع خروجهم، وقياس درجة حرارة الجزارين قبل عملهم، وارتداء الزي الآمن من قبل الأطباء والجزارين والعاملين في المسلخ، و تعقيم العربات الخاصة لنقل اللحوم باستمرار.

ولفت إلى أن عدد المسالخ بمكة المكرمة بلغ أربعة مسالخ؛ طاقتها الاستيعابية ليوم النحر لكل مسلخ، على النحو الآتي: مسلخ المعيصم ٢٠٣٣٩ ذبيحة، ومسلخ العكيشية الموسمي ٣٢١٢٠ ، وغرب مكة الذي افتتح في حج عام ١٤٤٠ تبلغ طاقته الاستيعابية ٣٩١٦٨ رأساً، ومسلخ طريق الليث أ (جنوب مكة) الذي أفتتح في حج عام ١٤٤٠ تبلغ طاقته الاستيعابية ٣٦١٨٠ رأساً.

وأشار إلى أن مجموع مساحة تلك المسالخ يبلغ 32500 متر مربع وبلغ أعداد مذبوحات المسالخ لعام ١٤٤٠ للحج الماضي؛ ٧٧٦٤٢٦ من الأغنام و٨٨٩٧ جملاً، و٧٧٢٣ من الأبقار.