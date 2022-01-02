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كرسي التغير المناخي ينظم برنامج "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء"

تعد حجر الزاوية في تنمية البيئة الساحلية وتساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة

أقام كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بجامعة الملك سعود مساء السبت- وبالتعاون مع جمعية اليسر والنباتات الصحراوية- برنامجاً توعوياً بعنوان "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء" بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد الحميزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير متعب بن فهد الفيصل، وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالبيئة.

وتطرق البرنامج إلى عدة محاور حيث تناول الدكتور يحيى مسرحي أستاذ علم البيئة النباتية بجامعة جازان محور مجتمعات المانجروف في المملكة، التوزيع والأهمية البيئية.

كما قدم المهندس وليد الشويرد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية عرضاً حول وضع غابات المانجروف في المملكة، وتناول الدكتور علي نمازي أستاذ بيئة النبات المشارك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محور التأهيل البيئي واستعادة النظام البيئي للمانجروف، واختتم اللقاء بمشاركة المهندس أحمد بكري المدير التنفيذي لجمعية تمكين الشباب والمجتمع والذي تناول محور مساهمة المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء وجهود المنظمات في منطقة جازان لتنمية أشجار المانجروف.

وذكرت المشرفة على كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي الدكتورة أسماء الحقيل بأن هذا البرنامج التوعوي يأتي تفاعلاً مع مبادرة "السعودية الخضراء" نظراً لأهمية أشجار المانجروف والتي تعد حجر الزاوية في تنمية البيئة الساحلية وتساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، ووجهت شكرها إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الكراسي البحثية لجهودهم في دعم المبادرات والأنشطة الخاصة بالكرسي.

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كرسي التغير المناخي ينظم برنامج "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء"
سبق

أقام كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بجامعة الملك سعود مساء السبت- وبالتعاون مع جمعية اليسر والنباتات الصحراوية- برنامجاً توعوياً بعنوان "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء" بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد الحميزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير متعب بن فهد الفيصل، وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالبيئة.

وتطرق البرنامج إلى عدة محاور حيث تناول الدكتور يحيى مسرحي أستاذ علم البيئة النباتية بجامعة جازان محور مجتمعات المانجروف في المملكة، التوزيع والأهمية البيئية.

كما قدم المهندس وليد الشويرد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية عرضاً حول وضع غابات المانجروف في المملكة، وتناول الدكتور علي نمازي أستاذ بيئة النبات المشارك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محور التأهيل البيئي واستعادة النظام البيئي للمانجروف، واختتم اللقاء بمشاركة المهندس أحمد بكري المدير التنفيذي لجمعية تمكين الشباب والمجتمع والذي تناول محور مساهمة المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء وجهود المنظمات في منطقة جازان لتنمية أشجار المانجروف.

وذكرت المشرفة على كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي الدكتورة أسماء الحقيل بأن هذا البرنامج التوعوي يأتي تفاعلاً مع مبادرة "السعودية الخضراء" نظراً لأهمية أشجار المانجروف والتي تعد حجر الزاوية في تنمية البيئة الساحلية وتساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، ووجهت شكرها إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الكراسي البحثية لجهودهم في دعم المبادرات والأنشطة الخاصة بالكرسي.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:47 PM

كرسي التغير المناخي ينظم برنامج "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء"

تعد حجر الزاوية في تنمية البيئة الساحلية وتساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بجامعة الملك سعود مساء السبت- وبالتعاون مع جمعية اليسر والنباتات الصحراوية- برنامجاً توعوياً بعنوان "أشجار المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء" بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد الحميزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير متعب بن فهد الفيصل، وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالبيئة.

وتطرق البرنامج إلى عدة محاور حيث تناول الدكتور يحيى مسرحي أستاذ علم البيئة النباتية بجامعة جازان محور مجتمعات المانجروف في المملكة، التوزيع والأهمية البيئية.

كما قدم المهندس وليد الشويرد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية عرضاً حول وضع غابات المانجروف في المملكة، وتناول الدكتور علي نمازي أستاذ بيئة النبات المشارك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محور التأهيل البيئي واستعادة النظام البيئي للمانجروف، واختتم اللقاء بمشاركة المهندس أحمد بكري المدير التنفيذي لجمعية تمكين الشباب والمجتمع والذي تناول محور مساهمة المانجروف في مبادرة السعودية الخضراء وجهود المنظمات في منطقة جازان لتنمية أشجار المانجروف.

وذكرت المشرفة على كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي الدكتورة أسماء الحقيل بأن هذا البرنامج التوعوي يأتي تفاعلاً مع مبادرة "السعودية الخضراء" نظراً لأهمية أشجار المانجروف والتي تعد حجر الزاوية في تنمية البيئة الساحلية وتساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، ووجهت شكرها إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الكراسي البحثية لجهودهم في دعم المبادرات والأنشطة الخاصة بالكرسي.

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