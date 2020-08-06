النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد!

شنّت جماهير النصر هجوماً ضارياً على المدير الفني لفريقها، البرتغالي روي فيتوريا إضافة لحكم المباراة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معتبرين أن الاثنين ذبحا فريقهما بسكين بارد.

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا النصيب الأكبر من الهجوم الجماهيري بسبب تشكيلته التي بدأ بها المباراة حيث إنتقدت تواجد اللاعب يحيى الشهري على حساب النيجيري أحمد موسى كما انتقدت تغييراته المتأخرة خصوصاً مع اللاعب عبد الرحمن العبيد الذي قالت عنه الجماهير أنه لم يتواجد في المباراة وفتح جبهته كالشارع أمام الهلاليين.


كما تلقى حكم المباراة الفرنسي هجوماً لاذعاً بسبب ما قالت إنه أخطاء تحكيمية وقع فيها تسببت في قتل الفريق داخل الملعب حيث عددت تلك الأخطاء بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول إضافة لاحتساب هدف إدواردو التي قالت عنه أنه من تسلل واضح.

ووسع الهلال الفارق بينه وبين النصر لـ 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ما يعني أن الهلال بات بطلاً للمسابقة بنسبة كبيرة للغاية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد!
سبق

شنّت جماهير النصر هجوماً ضارياً على المدير الفني لفريقها، البرتغالي روي فيتوريا إضافة لحكم المباراة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معتبرين أن الاثنين ذبحا فريقهما بسكين بارد.

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا النصيب الأكبر من الهجوم الجماهيري بسبب تشكيلته التي بدأ بها المباراة حيث إنتقدت تواجد اللاعب يحيى الشهري على حساب النيجيري أحمد موسى كما انتقدت تغييراته المتأخرة خصوصاً مع اللاعب عبد الرحمن العبيد الذي قالت عنه الجماهير أنه لم يتواجد في المباراة وفتح جبهته كالشارع أمام الهلاليين.


كما تلقى حكم المباراة الفرنسي هجوماً لاذعاً بسبب ما قالت إنه أخطاء تحكيمية وقع فيها تسببت في قتل الفريق داخل الملعب حيث عددت تلك الأخطاء بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول إضافة لاحتساب هدف إدواردو التي قالت عنه أنه من تسلل واضح.

ووسع الهلال الفارق بينه وبين النصر لـ 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ما يعني أن الهلال بات بطلاً للمسابقة بنسبة كبيرة للغاية.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:21 AM

جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد!

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
5,490

شنّت جماهير النصر هجوماً ضارياً على المدير الفني لفريقها، البرتغالي روي فيتوريا إضافة لحكم المباراة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معتبرين أن الاثنين ذبحا فريقهما بسكين بارد.

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا النصيب الأكبر من الهجوم الجماهيري بسبب تشكيلته التي بدأ بها المباراة حيث إنتقدت تواجد اللاعب يحيى الشهري على حساب النيجيري أحمد موسى كما انتقدت تغييراته المتأخرة خصوصاً مع اللاعب عبد الرحمن العبيد الذي قالت عنه الجماهير أنه لم يتواجد في المباراة وفتح جبهته كالشارع أمام الهلاليين.


كما تلقى حكم المباراة الفرنسي هجوماً لاذعاً بسبب ما قالت إنه أخطاء تحكيمية وقع فيها تسببت في قتل الفريق داخل الملعب حيث عددت تلك الأخطاء بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول إضافة لاحتساب هدف إدواردو التي قالت عنه أنه من تسلل واضح.

ووسع الهلال الفارق بينه وبين النصر لـ 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ما يعني أن الهلال بات بطلاً للمسابقة بنسبة كبيرة للغاية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,682
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,909
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,412

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة