شاهد.. "الهزاني" يدشّن انطلاقة رابطة الأفلاج الخضراء بزراعة 20 ألف شتلة

قال: التعدي على الأشجار بقطعها واحتطابها لغرض التكسب جريمة بحق البيئة

تصوير : أنس عيسى

دشّن محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، اليوم انطلاق رابطة الأفلاج الخضراء التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج وذلك بغرس أولى شتلات الرابطة بمنتزه سحاب.

وكان الهزاني قد رعى حفل انطلاق رابطة الأفلاج الخضراء الذي أُقيم اليوم الأربعاء بمنتزه سحاب وحضره عددٌ من رؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء الرابطة والكثير من المهتمين بالبيئة ونباتاتها.

من جهة أخرى أشاد محافظ الأفلاج تركي الهزاني خلال كلمته في الحفل برابطة الأفلاج الخضراء التطوعية التي يعمل فريقها على المحافظة على الأشجار، مؤكدًا أهمية الشجرة في حياة الإنسان وطبيعة الأرض، وما توليه المملكة من اهتمام بزراعة الشجرة والعناية بها من العبث أو التعدي.

وأشار إلى أن التعدي على الأشجار الخضراء بقطعها واحتطابها لغرض التكسب المادي جريمة بحق البيئة يعاقب عليها القانون وسيطبق حق المخالفين كافة الإجراءات النظامية.

وأضاف الهزاني: التحول الوطني الذي هو أحد برامج رؤية الوطن 2030 فقد بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بغرس 4 ملايين شجرة بحلول 2020 وانطلقت هذه المبادرة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزراعة مليون شجرة بمدينة الرياض وعليه يجب أن يكون لمحافظة الأفلاج نصيب من هذه المبادرة.

وثمّن لأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء والمساهمين في تأسيسها والعاملين بها والمشاركين والداعمين انطلاق برامجها، متطلعًا بأن تكون من بواكر أعمال الرابطة منتزه بري بالمحافظة وذلك بتضافر الجهود بين الجهات المعنية والرابطة ومكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

من جانب آخر أكد رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد بن فهد الحبشان في حديث لـ "سبق" أن الرابطة بها 30 عضوًا رسميًا متطوعًا والمجال مفتوح للمتطوعين من الأهالي وتهدف الرابطة إلى نشر الوعي البيئي في محافظة الأفلاج وحماية الأشجار والبيئة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الرابطة بدأت في المناقشة مع رئيس بلدية الأفلاج وطرح بعض المقترحات بتغير النخيل التي تقع على الأرصفة كونها لا توفر ظل وزراعة شجر السدر وغيرها من الأشجار الأخرى وهناك تجاوب في ذلك.

وأضاف: تلقينا دعمًا أكثر من 20 ألف شتلة منها 10 آلاف من مشروع الري بالمحافظة و10 آلاف من بلدية الأفلاج ، كما تبرع أبناء جاسر العجالين بـ 900 شتلة سدر بلدي ولوز هندي، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلاً كبيرًا من الأهالي بالمحافظة.

وتابع الحبشان: من أهم ركائز الرابطة حماية الأودية والشعاب من الرعي الجائر والاحتطاب الجائر وذلك بالتعاون من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

واختتم: هناك أربعة مواقع تحت الدراسة لتكون منتزهًا بريًا مغلقًا بسياج لحمايتها والعمل على زرع أشجار برية بها ومنها شجرة اللبان العربي التي تشتهر به الأفلاج على مستوى المنطقة، حيث تحظى الأفلاج بوادي توجد به الشجرة بكثرة أطلق عليه وادي "اللبان".

وتعد رابطة الأفلاج الخضراء هي أحد الكيانات المنشأة حديثًا بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج .