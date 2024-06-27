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ضربة جديدة لبوينغ.. اكتشاف "خطر" في طائرات 737 ماكس

خسائر الشركة مليار دولار للآن.. وشكوك حول موعد رفع الحظر

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربتين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.
وقالت الإدارة في بريد إلكتروني: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.
وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعاً بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.
وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار، ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.
ويعتقد أن الكارثتين نتجتا جزئياً عن مشكلة في برنامج المناورة في الطائرة، وهما السبب في قرار الشركات العالمية في منع تحليق هذا الطراز، ومنع استلامها بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ونتيجة لذلك، تمتنع شركات الطيران العالمية عن تسلم طلبياتها الخاصة من "ماكس 737"، قبل أن يتم تحديث البرنامج وترقيته لمنع وقوع كوارث جديدة بشكل لا لبس فيه.
وتسبب هذا القرار من قبل الشركات العالمية، والتأخير في الانتهاء من ترقية البرنامج، في حدوث مشكلات في التخزين لشركة بوينغ.
وكانت شركة بوينغ قالت في أبريل الماضي إن أزمة الطراز "ماكس 737" كلفت بالفعل مليار دولار.

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ضربة جديدة لبوينغ.. اكتشاف "خطر" في طائرات 737 ماكس
سبق

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربتين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.
وقالت الإدارة في بريد إلكتروني: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.
وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعاً بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.
وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار، ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.
ويعتقد أن الكارثتين نتجتا جزئياً عن مشكلة في برنامج المناورة في الطائرة، وهما السبب في قرار الشركات العالمية في منع تحليق هذا الطراز، ومنع استلامها بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ونتيجة لذلك، تمتنع شركات الطيران العالمية عن تسلم طلبياتها الخاصة من "ماكس 737"، قبل أن يتم تحديث البرنامج وترقيته لمنع وقوع كوارث جديدة بشكل لا لبس فيه.
وتسبب هذا القرار من قبل الشركات العالمية، والتأخير في الانتهاء من ترقية البرنامج، في حدوث مشكلات في التخزين لشركة بوينغ.
وكانت شركة بوينغ قالت في أبريل الماضي إن أزمة الطراز "ماكس 737" كلفت بالفعل مليار دولار.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:43 AM

ضربة جديدة لبوينغ.. اكتشاف "خطر" في طائرات 737 ماكس

خسائر الشركة مليار دولار للآن.. وشكوك حول موعد رفع الحظر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربتين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.
وقالت الإدارة في بريد إلكتروني: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.
وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعاً بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.
وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار، ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.
ويعتقد أن الكارثتين نتجتا جزئياً عن مشكلة في برنامج المناورة في الطائرة، وهما السبب في قرار الشركات العالمية في منع تحليق هذا الطراز، ومنع استلامها بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ونتيجة لذلك، تمتنع شركات الطيران العالمية عن تسلم طلبياتها الخاصة من "ماكس 737"، قبل أن يتم تحديث البرنامج وترقيته لمنع وقوع كوارث جديدة بشكل لا لبس فيه.
وتسبب هذا القرار من قبل الشركات العالمية، والتأخير في الانتهاء من ترقية البرنامج، في حدوث مشكلات في التخزين لشركة بوينغ.
وكانت شركة بوينغ قالت في أبريل الماضي إن أزمة الطراز "ماكس 737" كلفت بالفعل مليار دولار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,305
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,681
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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