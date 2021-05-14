الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.