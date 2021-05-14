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الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:18 PM

الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

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