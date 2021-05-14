وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-14 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 01:18 PM

الكويت.. شفاء 188 من مصابي كورونا إجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451 شخصًا





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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "القبس"، يرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.