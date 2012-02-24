"رينارد" يقف على الحالة الفنية للاعبي الهلال والنصر من مدرجات الديربي

قبل إعلانه عن قائمة الأخضر المستدعاة لخوض المعسكر التحضيري لمواجهة اليمن

شهد "ديربي الرياض" بين النصر وغريمه التقليدي الهلال وجود المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي وجود المدرب الفرنسي في مدرجات المباراة للوقوف على الحالة البدنية والفني للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن قائمة الأخضر المستدعاة لخوض المعسكر التحضيري لمواجهة اليمن ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها يوم الخامس والعشرين من مارس القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.