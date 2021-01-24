أسعار النفط تعود للارتفاع و"برنت" فوق الـ88 دولارًا

في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعًا، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 85.50 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.46% إلى 88.29 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعلى حد تعبير خبراء فإن المستثمرين قلقون على معروض النفط بدعم من المخاطر الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط؛ وفق "روسيا اليوم".