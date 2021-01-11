حصيلة إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 102.369

تسجيل 225 حالة في آخر 24 ساعة

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102.369 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة.

وأضافت أن 191 مريضًا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69.403 حالات.