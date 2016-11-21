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الإدارة العامة للمرور تبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 276 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإدارة العامة للمرور تبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 276 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
07:51 PM

الإدارة العامة للمرور تبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
304

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 276 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,713
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,266
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38 مليار ..

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