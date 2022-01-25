خلال أسبوع.. أمانة الرياض تصدر 11 ألف شهادة صحية للعاملين

بعد التحقق من سلامتهم وخلوِّهم من أي أمراض قد تنتقل إلى السكان

أصدرت أمانة منطقة الرياض 11,358 شهادة صحيّة للعاملين في منشآت الصحة العامة بالعاصمة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التحقق من سلامتهم وخلوِّهم من أي أمراض معدية قد تنتقل إلى السكان خلال مزاولتهم النشاط.

وأشارت الأمانة إلى أن المستوصفات والمراكز الصحية المعتمدة في إجراء الفحوص المخبرية للعمالة بلغت 116 مستوصفًا ومركزًا صحيًا، مبينة أن أبرز الأمراض التي يُكشَف عنها تتمثل في: مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه B وC، إلى جانب كشفها عن الأمراض البكتيرية الأخرى.

وأوضحت أمانة الرياض أن استخراج الشهادة الصحية يستغرق 5 أيام عمل، بعد استيفاء العامل لجميع الإجراءات النظامية. ومن جانب آخر، أجرت الأمانة 1,365 اختبارًا لعينات متنوعة من الأغذية في مختبراتها المركزية، بهدف الكشف عما قد تحتويه من مبيدات أو مواد كيميائية ومايكروبية ضارة بالإنسان.

وتضمنت الأغذية المفحوصة: المياه بأنواعها، والألبان ومنتجاتها، والحبوب والمكسرات، والعصائر والمشروبات، والخضروات والفواكه، والتمور، والدواجن، واللحوم، والأسماك، والعسل، والزيوت.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بفحص العمالة واختبار عينات من الأغذية في إطار سعيها إلى المحافظة على سلامة السكان، وتوفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة.