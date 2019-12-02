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"غوميز" الحاصل على الأوسكار: وقعت في حب السعودية أثناء تصوير فيلم "ولد ملكاً"

استعرض"القصة غير المروية" ومقاطع لم يسبق عرضها في منتدى الإعلام السعودي

قدّر أندريس فيسنتي غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار ومنتج فيلم "ولد ملكاً" العوائد المالية للفيلم حتى الآن بـ ٥ ملايين دولار، مؤكدًا أنه وقع في حب المملكة العربية السعودية منذ عامين أثناء تصويره الفيلم فعليّاً.

واستعرض "غوميز" خلال جلسة بعنوان "ولد ملكاً.. القصة غير المروية" ضمن منتدى الإعلام السعودي، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، مشيراً إلى أن العمل يوثّق مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي.

ولفت إلى أنه يغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للملك فيصل الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

يشار إلى أن تصوير الفيلم العالمي التاريخي "وُلد ملكًا" الذي تم بين الرياض ولندن، شارك فيه أكثر من 80 سعودياً في الفيلم، الأمر الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله.

فيلم "ولد ملكاً" أندريس فيسنتي غوميز منتدى الإعلام السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوميز" الحاصل على الأوسكار: وقعت في حب السعودية أثناء تصوير فيلم "ولد ملكاً"
سبق

قدّر أندريس فيسنتي غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار ومنتج فيلم "ولد ملكاً" العوائد المالية للفيلم حتى الآن بـ ٥ ملايين دولار، مؤكدًا أنه وقع في حب المملكة العربية السعودية منذ عامين أثناء تصويره الفيلم فعليّاً.

واستعرض "غوميز" خلال جلسة بعنوان "ولد ملكاً.. القصة غير المروية" ضمن منتدى الإعلام السعودي، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، مشيراً إلى أن العمل يوثّق مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي.

ولفت إلى أنه يغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للملك فيصل الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

يشار إلى أن تصوير الفيلم العالمي التاريخي "وُلد ملكًا" الذي تم بين الرياض ولندن، شارك فيه أكثر من 80 سعودياً في الفيلم، الأمر الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
05:22 PM

"غوميز" الحاصل على الأوسكار: وقعت في حب السعودية أثناء تصوير فيلم "ولد ملكاً"

استعرض"القصة غير المروية" ومقاطع لم يسبق عرضها في منتدى الإعلام السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّر أندريس فيسنتي غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار ومنتج فيلم "ولد ملكاً" العوائد المالية للفيلم حتى الآن بـ ٥ ملايين دولار، مؤكدًا أنه وقع في حب المملكة العربية السعودية منذ عامين أثناء تصويره الفيلم فعليّاً.

واستعرض "غوميز" خلال جلسة بعنوان "ولد ملكاً.. القصة غير المروية" ضمن منتدى الإعلام السعودي، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، مشيراً إلى أن العمل يوثّق مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي.

ولفت إلى أنه يغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للملك فيصل الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

يشار إلى أن تصوير الفيلم العالمي التاريخي "وُلد ملكًا" الذي تم بين الرياض ولندن، شارك فيه أكثر من 80 سعودياً في الفيلم، الأمر الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله.

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