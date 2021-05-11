"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

يصحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكُّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.