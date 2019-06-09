مركز "عبدالله" لخدمة العربية يعقد ندوة عن "الترجمة في دول الخليج"

ينفذ دورة تدريبية لمعلمي تنزانيا

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ندوة علمية خليجية بعنوان: "الترجمة إلى العربية في دول الخليج العربية"، الأربعاء، 23/ 10/ 1440هـ، لتقييم المنجز العلمي، وتوصيف آليات الترجمة المؤسساتية والفردية، واستكشاف أوجه العمل المستقبلية المشتركة.

وقال الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي: إن الندوة تهدف إلى إبراز جهود دول الخليج العربية في مجال ترجمة العلوم والمعارف إلى اللغة العربية والتعريف بها؛ من خلال أوراق علمية لمجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الترجمة إلى اللغة العربية، والمهتمين في مجال الترجمة وذوي التميز في نشاطها من الدول الأخرى.

وأضاف: تأتي ندوة الترجمة إسهاماً من المركز لتسليط الضوء على الواقع الفعلي لقطاع الترجمة في دول الخليج، وبحث التحديات التي تواجه تنشيط الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، واكتشاف الفجوات العلمية في الترجمة إلى العربية، والتعاون مع الأقسام العلمية وحثها إلى عمل مسارات بحثية للترجمة، والسبل لتنشيط حركة الترجمة.

يشارك في الندوة عدد من المختصين من: الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعُمان، وخبراء في الترجمة إلى اللغة العربية.

من جانب آخر، يستعد المركز لتقديم دورة بعنوان: "مهارات تعليم العربية لغة ثانية"، لعدد من معلمي وأساتذة اللغة العربية في تنزانيا، في المدة من 13 - 17 شوال الحالي. وتأتي هذه الدورة ضمن عدد من دورات يقدمها المركز للمعلمين والأساتذة المعنيين باللغة العربية في دول العالم.

وفي جهة أخرى، وضمن جهود المركز العلمية في مجال النشر، أصدر المركز كتاب "النمو القرائي لدى الصم وضعاف السمع"، للباحث الأمريكي بيتر بولالذي، الذي استضافه المركز مؤخراً، وقدم عدداً من المحاضرات وحلقات النقاش.

وصدر الكتاب بترجمة د. عقيل الشمري، كما أصدر المركز كتاب "اللغة العربية في صربيا"، لـ د. أنور أويكانوفيتش ودنيس غراهوفاتس، إضافة إلى العدد الثامن من مجلة التخطيط والسياسة اللغوية.