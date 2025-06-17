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"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.997

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

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"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة
سبق

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:16 PM

"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.997

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرباط
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سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

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