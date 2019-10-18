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آل الشيخ يتبرع بـ 8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة الراحل " الشريدة"

من مواجهة الهلال وضمك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تبرعه بشراء كل التذاكر المتبقية لمباراة الهلال وضمك والبالغ عددها ثمانية آلاف تذكرة، مؤكدًا تبرعه بثمنها إلى جانب مبلغ مالي لأسرة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي (الراحل) عبدالله الشريدة.

وغرد آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قائلاً :"سألت وقالوا بقي ٨٠٠٠ تذكرة أُعلن عن تبرعي فيها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله ... وهذا واجبي لكل من خدم الوطن".

يُشار إلى أن إدارة الهلال قد أعلنت في وقت سابق تنازلها عن حصة النادي من ريع المباراة والتي ستُقام لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح أسرة الشريدة.

تركي آل الشيخ هيئة الترفيه الهلال ضمك عبدالله الشريدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ يتبرع بـ 8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة الراحل " الشريدة"
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تبرعه بشراء كل التذاكر المتبقية لمباراة الهلال وضمك والبالغ عددها ثمانية آلاف تذكرة، مؤكدًا تبرعه بثمنها إلى جانب مبلغ مالي لأسرة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي (الراحل) عبدالله الشريدة.

وغرد آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قائلاً :"سألت وقالوا بقي ٨٠٠٠ تذكرة أُعلن عن تبرعي فيها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله ... وهذا واجبي لكل من خدم الوطن".

يُشار إلى أن إدارة الهلال قد أعلنت في وقت سابق تنازلها عن حصة النادي من ريع المباراة والتي ستُقام لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح أسرة الشريدة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:55 PM

آل الشيخ يتبرع بـ 8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة الراحل " الشريدة"

من مواجهة الهلال وضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تبرعه بشراء كل التذاكر المتبقية لمباراة الهلال وضمك والبالغ عددها ثمانية آلاف تذكرة، مؤكدًا تبرعه بثمنها إلى جانب مبلغ مالي لأسرة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي (الراحل) عبدالله الشريدة.

وغرد آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قائلاً :"سألت وقالوا بقي ٨٠٠٠ تذكرة أُعلن عن تبرعي فيها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله ... وهذا واجبي لكل من خدم الوطن".

يُشار إلى أن إدارة الهلال قد أعلنت في وقت سابق تنازلها عن حصة النادي من ريع المباراة والتي ستُقام لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح أسرة الشريدة.

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