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الرياض.. "بر سابك" يدعم مبادرة "نحن معكم" لحماية الأيتام من "كورونا "

توزيع 1000 جهاز من أجهزة التنفس و2000 حقيبة تعقيم وإسعاف

أعلن صندوق موظفي سابك الخيري "بر" عن دعمه لمبادرة نحن معكم التي أطلقتها الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" وهي مبادرة وقائية للحفاظ على سلامة وصحة الأيتام المسجلين في الجمعيات الخيرية للأيتام بالمملكة في ظل انتشار جائحة كورونا التي أصبحت تهدد العالم بأسره.

يأتى ذلك على الرغم من التباعد الاجتماعي وحظر التجول إلا أن موظفي سابك عبر صندوق موظفي سابك الخيري (بر) كان لهم قدم السبق في تبني ودعم هذه المبادرة، والتي شرعت الجمعية بتنفيذها بالتنسيق مع مجلس جمعيات الأيتام، حيث قامت الجمعية بتكوين غرفة عمل مكونة من الإدارة التنفيذية للجمعية وممثلين عن الأيتام في مجلس جمعيات الأيتام، وبعد تحديد وتصنيف المناطق المستهدفة، قامت جمعية عناية الصحية بتوزيع 1000 جهاز من أجهزة استنشاق البخار وضيق التنفس، و1000 حقيبة تعقيم، و1000 حقيبة إسعافية على الفئات المستهدفة وذلك بعد حصولها على التصاريح اللازمة في ظل الحظر الشامل، كما وفرت الجمعية 50 مولد أكسجين للذين يعانون من ضيق التنفس من المحتاجين ذوي الدخل المحدود.

يشار إلى أن هذا الدعم الكبير الذي قدمه موظفو سابك عبر صندوقها الخيري "بر" يدل على دورهم الريادي في التكافل الاجتماعي، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية لموظفيها، وجمعية عناية الصحية إذ تشكر موظفي سابك على مبادراتهم الرائعة في دعم مبادرة "نحن معكم" لتدعو جميع القطاعات والمؤسسات الأخرى لتحذو حذو سابك في دعم مبادرات عناية ومشاريعها النوعية انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، ورفع معاناة المرضى المحتاجين الذين يعانون من الفقر والمرض.

صندوق موظفي سابك الخيري بر مبادرة نحن معكم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الرياض.. "بر سابك" يدعم مبادرة "نحن معكم" لحماية الأيتام من "كورونا "
سبق

أعلن صندوق موظفي سابك الخيري "بر" عن دعمه لمبادرة نحن معكم التي أطلقتها الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" وهي مبادرة وقائية للحفاظ على سلامة وصحة الأيتام المسجلين في الجمعيات الخيرية للأيتام بالمملكة في ظل انتشار جائحة كورونا التي أصبحت تهدد العالم بأسره.

يأتى ذلك على الرغم من التباعد الاجتماعي وحظر التجول إلا أن موظفي سابك عبر صندوق موظفي سابك الخيري (بر) كان لهم قدم السبق في تبني ودعم هذه المبادرة، والتي شرعت الجمعية بتنفيذها بالتنسيق مع مجلس جمعيات الأيتام، حيث قامت الجمعية بتكوين غرفة عمل مكونة من الإدارة التنفيذية للجمعية وممثلين عن الأيتام في مجلس جمعيات الأيتام، وبعد تحديد وتصنيف المناطق المستهدفة، قامت جمعية عناية الصحية بتوزيع 1000 جهاز من أجهزة استنشاق البخار وضيق التنفس، و1000 حقيبة تعقيم، و1000 حقيبة إسعافية على الفئات المستهدفة وذلك بعد حصولها على التصاريح اللازمة في ظل الحظر الشامل، كما وفرت الجمعية 50 مولد أكسجين للذين يعانون من ضيق التنفس من المحتاجين ذوي الدخل المحدود.

يشار إلى أن هذا الدعم الكبير الذي قدمه موظفو سابك عبر صندوقها الخيري "بر" يدل على دورهم الريادي في التكافل الاجتماعي، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية لموظفيها، وجمعية عناية الصحية إذ تشكر موظفي سابك على مبادراتهم الرائعة في دعم مبادرة "نحن معكم" لتدعو جميع القطاعات والمؤسسات الأخرى لتحذو حذو سابك في دعم مبادرات عناية ومشاريعها النوعية انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، ورفع معاناة المرضى المحتاجين الذين يعانون من الفقر والمرض.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:00 PM

الرياض.. "بر سابك" يدعم مبادرة "نحن معكم" لحماية الأيتام من "كورونا "

توزيع 1000 جهاز من أجهزة التنفس و2000 حقيبة تعقيم وإسعاف

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أحمد البراهيم - الرياض
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أعلن صندوق موظفي سابك الخيري "بر" عن دعمه لمبادرة نحن معكم التي أطلقتها الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" وهي مبادرة وقائية للحفاظ على سلامة وصحة الأيتام المسجلين في الجمعيات الخيرية للأيتام بالمملكة في ظل انتشار جائحة كورونا التي أصبحت تهدد العالم بأسره.

يأتى ذلك على الرغم من التباعد الاجتماعي وحظر التجول إلا أن موظفي سابك عبر صندوق موظفي سابك الخيري (بر) كان لهم قدم السبق في تبني ودعم هذه المبادرة، والتي شرعت الجمعية بتنفيذها بالتنسيق مع مجلس جمعيات الأيتام، حيث قامت الجمعية بتكوين غرفة عمل مكونة من الإدارة التنفيذية للجمعية وممثلين عن الأيتام في مجلس جمعيات الأيتام، وبعد تحديد وتصنيف المناطق المستهدفة، قامت جمعية عناية الصحية بتوزيع 1000 جهاز من أجهزة استنشاق البخار وضيق التنفس، و1000 حقيبة تعقيم، و1000 حقيبة إسعافية على الفئات المستهدفة وذلك بعد حصولها على التصاريح اللازمة في ظل الحظر الشامل، كما وفرت الجمعية 50 مولد أكسجين للذين يعانون من ضيق التنفس من المحتاجين ذوي الدخل المحدود.

يشار إلى أن هذا الدعم الكبير الذي قدمه موظفو سابك عبر صندوقها الخيري "بر" يدل على دورهم الريادي في التكافل الاجتماعي، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية لموظفيها، وجمعية عناية الصحية إذ تشكر موظفي سابك على مبادراتهم الرائعة في دعم مبادرة "نحن معكم" لتدعو جميع القطاعات والمؤسسات الأخرى لتحذو حذو سابك في دعم مبادرات عناية ومشاريعها النوعية انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، ورفع معاناة المرضى المحتاجين الذين يعانون من الفقر والمرض.

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