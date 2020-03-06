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السعودية وحماية أرواح المصلين.. واجب ديني وأخلاقي رغم الناعقين

المملكة تواصل مسؤوليتها في الإجراءات الاستباقية لتطويق "كورونا"

ماذا لو اجتاح الفايروس المسجد الحرام ودهم المصلين وغادروا لدولهم ونشروا المرض هناك؟

لن تتردد نفس الأصوات الناعقة التي تحمل شعار حماية الحرمين الشريفين وتحاول منازعة المملكة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة نفس النغمة التي تسعى للنيل من الجهود التي يقدرها كل العالم الإسلامي والتي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحماية الأرواح.

إن المملكة التي ترى أن رعاية زوارها السنويين واجباً يُمليه الدين وتفرضه الأخلاق وستعسى لحمايتهم قبل خدمتهم وتوفير العناية الصحية، ستكسب الرهان بأنها الأجدر بقيادة العالم الإسلامي.

ويدرك كل ذي عقل أن من مسؤوليات المملكة تجاه الحرمين الشريفين وما يفد لها من ملايين المسلمين سنوياً حمايتهم من الأمراض أو الفايروسات وهو الإجراء الذي اتخذ بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل سبقها تعليقها خارجياً.

ونالت تلك الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها القيادة حفاظاً على هذه التجمعات البشرية في الأماكن المقدسة، استحسان الشارع الإسلامي وجمهور العلماء.

وعندما شهد يوم أمس الإعلان عن إغلاق المسجد الحرام بعد العشاء بساعة وفتح أبوابه قبل الفجر بساعة، أدرك كل المنصفين أن هذا الإجراء يدعم بلاشك الخطوات الأولى الرامية لتطويق وحصر الفايروس وضمان عدم وفادته إلى هناك.

لكن البعض أصروا على تناقل صور المسجد الحرام وهو خالٍ من المصلين، متناسين أن هذه الظروف الصحية الملتهبة والاستنفار العالمي تستلزم تحييد العواطف جانباً والتفكير بسلامة هذه الجموع من أية مخاطر، وتناسوا كذلك أن هذه الاحترازات مؤقتة وقابلة للتقييم المستمر وستعود الأمور لطبيعتها قريباً.
إن السعودية ومنذ تسجيل أول حالة في الصين، تتابع التطورات وتسعى لعدم انتقاله للداخل السعودي لكن بعد تسجيل أول حالة قادماً من طهران كثّفت الجهود ورفعت مستوى التأهب والاستعداد وبعد تقدم الحالات وجميعهم قادمين من إيران الموبوءة حمّلتها المسؤولية.

المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية وحماية أرواح المصلين.. واجب ديني وأخلاقي رغم الناعقين
سبق

ماذا لو اجتاح الفايروس المسجد الحرام ودهم المصلين وغادروا لدولهم ونشروا المرض هناك؟

لن تتردد نفس الأصوات الناعقة التي تحمل شعار حماية الحرمين الشريفين وتحاول منازعة المملكة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة نفس النغمة التي تسعى للنيل من الجهود التي يقدرها كل العالم الإسلامي والتي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحماية الأرواح.

إن المملكة التي ترى أن رعاية زوارها السنويين واجباً يُمليه الدين وتفرضه الأخلاق وستعسى لحمايتهم قبل خدمتهم وتوفير العناية الصحية، ستكسب الرهان بأنها الأجدر بقيادة العالم الإسلامي.

ويدرك كل ذي عقل أن من مسؤوليات المملكة تجاه الحرمين الشريفين وما يفد لها من ملايين المسلمين سنوياً حمايتهم من الأمراض أو الفايروسات وهو الإجراء الذي اتخذ بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل سبقها تعليقها خارجياً.

ونالت تلك الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها القيادة حفاظاً على هذه التجمعات البشرية في الأماكن المقدسة، استحسان الشارع الإسلامي وجمهور العلماء.

وعندما شهد يوم أمس الإعلان عن إغلاق المسجد الحرام بعد العشاء بساعة وفتح أبوابه قبل الفجر بساعة، أدرك كل المنصفين أن هذا الإجراء يدعم بلاشك الخطوات الأولى الرامية لتطويق وحصر الفايروس وضمان عدم وفادته إلى هناك.

لكن البعض أصروا على تناقل صور المسجد الحرام وهو خالٍ من المصلين، متناسين أن هذه الظروف الصحية الملتهبة والاستنفار العالمي تستلزم تحييد العواطف جانباً والتفكير بسلامة هذه الجموع من أية مخاطر، وتناسوا كذلك أن هذه الاحترازات مؤقتة وقابلة للتقييم المستمر وستعود الأمور لطبيعتها قريباً.
إن السعودية ومنذ تسجيل أول حالة في الصين، تتابع التطورات وتسعى لعدم انتقاله للداخل السعودي لكن بعد تسجيل أول حالة قادماً من طهران كثّفت الجهود ورفعت مستوى التأهب والاستعداد وبعد تقدم الحالات وجميعهم قادمين من إيران الموبوءة حمّلتها المسؤولية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:22 PM

السعودية وحماية أرواح المصلين.. واجب ديني وأخلاقي رغم الناعقين

المملكة تواصل مسؤوليتها في الإجراءات الاستباقية لتطويق "كورونا"

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بدر العتيبي - الرياض
3
3,539

ماذا لو اجتاح الفايروس المسجد الحرام ودهم المصلين وغادروا لدولهم ونشروا المرض هناك؟

لن تتردد نفس الأصوات الناعقة التي تحمل شعار حماية الحرمين الشريفين وتحاول منازعة المملكة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة نفس النغمة التي تسعى للنيل من الجهود التي يقدرها كل العالم الإسلامي والتي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحماية الأرواح.

إن المملكة التي ترى أن رعاية زوارها السنويين واجباً يُمليه الدين وتفرضه الأخلاق وستعسى لحمايتهم قبل خدمتهم وتوفير العناية الصحية، ستكسب الرهان بأنها الأجدر بقيادة العالم الإسلامي.

ويدرك كل ذي عقل أن من مسؤوليات المملكة تجاه الحرمين الشريفين وما يفد لها من ملايين المسلمين سنوياً حمايتهم من الأمراض أو الفايروسات وهو الإجراء الذي اتخذ بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل سبقها تعليقها خارجياً.

ونالت تلك الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها القيادة حفاظاً على هذه التجمعات البشرية في الأماكن المقدسة، استحسان الشارع الإسلامي وجمهور العلماء.

وعندما شهد يوم أمس الإعلان عن إغلاق المسجد الحرام بعد العشاء بساعة وفتح أبوابه قبل الفجر بساعة، أدرك كل المنصفين أن هذا الإجراء يدعم بلاشك الخطوات الأولى الرامية لتطويق وحصر الفايروس وضمان عدم وفادته إلى هناك.

لكن البعض أصروا على تناقل صور المسجد الحرام وهو خالٍ من المصلين، متناسين أن هذه الظروف الصحية الملتهبة والاستنفار العالمي تستلزم تحييد العواطف جانباً والتفكير بسلامة هذه الجموع من أية مخاطر، وتناسوا كذلك أن هذه الاحترازات مؤقتة وقابلة للتقييم المستمر وستعود الأمور لطبيعتها قريباً.
إن السعودية ومنذ تسجيل أول حالة في الصين، تتابع التطورات وتسعى لعدم انتقاله للداخل السعودي لكن بعد تسجيل أول حالة قادماً من طهران كثّفت الجهود ورفعت مستوى التأهب والاستعداد وبعد تقدم الحالات وجميعهم قادمين من إيران الموبوءة حمّلتها المسؤولية.

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