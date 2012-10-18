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كريستوفر جيمس يقود "ديربي الرياض" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يجمع "الهلال" و"النصر" على ملعب "مرسول بارك"

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس، لقيادة ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، غداً الثلاثاء، حيث سيتولى قيادة المواجهة المنتظرة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتمّت إضافة كريستوفر جيمس إلى القائمة الدولية لحكام الفيفا عام 2011، بالتحديد في كأس تحدي كيرين بين اليابان وأيسلندا، وأدار الحكم عدة مباريات مهمة في بطولة كأس آسيا ودوري أبطال آسيا، بالإضافة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالفترة الماضية.

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كريستوفر جيمس يقود "ديربي الرياض" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس، لقيادة ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، غداً الثلاثاء، حيث سيتولى قيادة المواجهة المنتظرة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتمّت إضافة كريستوفر جيمس إلى القائمة الدولية لحكام الفيفا عام 2011، بالتحديد في كأس تحدي كيرين بين اليابان وأيسلندا، وأدار الحكم عدة مباريات مهمة في بطولة كأس آسيا ودوري أبطال آسيا، بالإضافة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالفترة الماضية.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
07:29 PM

كريستوفر جيمس يقود "ديربي الرياض" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يجمع "الهلال" و"النصر" على ملعب "مرسول بارك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس، لقيادة ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، غداً الثلاثاء، حيث سيتولى قيادة المواجهة المنتظرة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتمّت إضافة كريستوفر جيمس إلى القائمة الدولية لحكام الفيفا عام 2011، بالتحديد في كأس تحدي كيرين بين اليابان وأيسلندا، وأدار الحكم عدة مباريات مهمة في بطولة كأس آسيا ودوري أبطال آسيا، بالإضافة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالفترة الماضية.

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