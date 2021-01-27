مكة.. اشتباه وإيقاف انتهيا بإحباط تهريب 350 حزمة قات

سُلّم الشخص والمضبوطات بمحضر رسمي لـ"مخدرات الليث"

أحبطت، بفضل الله، القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القوز بطريق الساحل بمنطقة مكة المكرمة محاولة شخص تهريب 350 حزمة قات مخبأة داخل مركبة من نوع خصوصي.

وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة بمركز القوز في مركبة من نوع "كامري" بقيادة شخص، وبطلب أوراق المركبة وإثبات السائق والاستفسار عنها عن طريق الحاسب الآلي اتضح أن لوحات المركبة لا تخصها، وتتبع مركبة أخرى لديها بلاغ سرقة.

جرى على الفور إيقاف الشخص وتفتيش المركبة، وعُثِر بداخلها على 350 حزمة قات مخدر، وسُلم الشخص والمضبوطات بمحضر رسمي لمخدرات الليث.