الأولى منذ 10 سنوات.. "أمانة الطائف" تبدأ في سفلتة بعض شوارع "الرميدة"

بعد شكاوى ومطالبات متكررة من السكان.. ومطالب بالاستمرارية

شرعت آليات أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة المشاريع- في تمهيد وسفلتة عدد من شوارع مخطط الرميدة شمال المحافظة، بعد عدة مطالبات من سكان المخطط، ناشدوا فيها الاهتمام والالتفات للمخطط والذي بدأ يزدحم بالسكان.

ومن المعروف أن مخطط "الرميدة" نشأ منذ أكثر من عشرين عامًا، وتم اعتماده من الأمانة قبل أكثر من عشر سنوات؛ في حين أن هذا أول طريق يتم تمهيده في المخطط قبل السفلتة.

من جهتهم، أكد بعض سكان المخطط لـ"سبق" أن مطالباتهم وكتاباتهم للجهة المختصة كانت بأعداد كبيرة جدًّا؛ رغبةً في تهيئة المخطط وتحسينه، والذي ظل مهملًا لفترات طويلة؛ مُبدين تخوّفهم من أن يكون المشروع مختصًّا بشارع واحد فقط؛ في ظل أعداد المعدات العاملة.

وقالوا: "نتمنى مواصلة العمل في تمهيد وسفلتة شوارع المخطط كاملةً، ومن ثم البدء في إيصال باقي الخدمات اللازمة للمخطط أسوةً بغيره من المخططات الأخرى"؛ مؤكدين أن هناك مخططات نشأت بعد "الرميدة" ونالها الكثير من الخدمات، وباتت من المخططات المثالية في الطائف.