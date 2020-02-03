النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأولى منذ 10 سنوات.. "أمانة الطائف" تبدأ في سفلتة بعض شوارع "الرميدة"

بعد شكاوى ومطالبات متكررة من السكان.. ومطالب بالاستمرارية

شرعت آليات أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة المشاريع- في تمهيد وسفلتة عدد من شوارع مخطط الرميدة شمال المحافظة، بعد عدة مطالبات من سكان المخطط، ناشدوا فيها الاهتمام والالتفات للمخطط والذي بدأ يزدحم بالسكان.

ومن المعروف أن مخطط "الرميدة" نشأ منذ أكثر من عشرين عامًا، وتم اعتماده من الأمانة قبل أكثر من عشر سنوات؛ في حين أن هذا أول طريق يتم تمهيده في المخطط قبل السفلتة.

من جهتهم، أكد بعض سكان المخطط لـ"سبق" أن مطالباتهم وكتاباتهم للجهة المختصة كانت بأعداد كبيرة جدًّا؛ رغبةً في تهيئة المخطط وتحسينه، والذي ظل مهملًا لفترات طويلة؛ مُبدين تخوّفهم من أن يكون المشروع مختصًّا بشارع واحد فقط؛ في ظل أعداد المعدات العاملة.

وقالوا: "نتمنى مواصلة العمل في تمهيد وسفلتة شوارع المخطط كاملةً، ومن ثم البدء في إيصال باقي الخدمات اللازمة للمخطط أسوةً بغيره من المخططات الأخرى"؛ مؤكدين أن هناك مخططات نشأت بعد "الرميدة" ونالها الكثير من الخدمات، وباتت من المخططات المثالية في الطائف.

أمانة الطائف مخطط الرميدة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأولى منذ 10 سنوات.. "أمانة الطائف" تبدأ في سفلتة بعض شوارع "الرميدة"
سبق

شرعت آليات أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة المشاريع- في تمهيد وسفلتة عدد من شوارع مخطط الرميدة شمال المحافظة، بعد عدة مطالبات من سكان المخطط، ناشدوا فيها الاهتمام والالتفات للمخطط والذي بدأ يزدحم بالسكان.

ومن المعروف أن مخطط "الرميدة" نشأ منذ أكثر من عشرين عامًا، وتم اعتماده من الأمانة قبل أكثر من عشر سنوات؛ في حين أن هذا أول طريق يتم تمهيده في المخطط قبل السفلتة.

من جهتهم، أكد بعض سكان المخطط لـ"سبق" أن مطالباتهم وكتاباتهم للجهة المختصة كانت بأعداد كبيرة جدًّا؛ رغبةً في تهيئة المخطط وتحسينه، والذي ظل مهملًا لفترات طويلة؛ مُبدين تخوّفهم من أن يكون المشروع مختصًّا بشارع واحد فقط؛ في ظل أعداد المعدات العاملة.

وقالوا: "نتمنى مواصلة العمل في تمهيد وسفلتة شوارع المخطط كاملةً، ومن ثم البدء في إيصال باقي الخدمات اللازمة للمخطط أسوةً بغيره من المخططات الأخرى"؛ مؤكدين أن هناك مخططات نشأت بعد "الرميدة" ونالها الكثير من الخدمات، وباتت من المخططات المثالية في الطائف.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:26 PM

الأولى منذ 10 سنوات.. "أمانة الطائف" تبدأ في سفلتة بعض شوارع "الرميدة"

بعد شكاوى ومطالبات متكررة من السكان.. ومطالب بالاستمرارية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
171

شرعت آليات أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة المشاريع- في تمهيد وسفلتة عدد من شوارع مخطط الرميدة شمال المحافظة، بعد عدة مطالبات من سكان المخطط، ناشدوا فيها الاهتمام والالتفات للمخطط والذي بدأ يزدحم بالسكان.

ومن المعروف أن مخطط "الرميدة" نشأ منذ أكثر من عشرين عامًا، وتم اعتماده من الأمانة قبل أكثر من عشر سنوات؛ في حين أن هذا أول طريق يتم تمهيده في المخطط قبل السفلتة.

من جهتهم، أكد بعض سكان المخطط لـ"سبق" أن مطالباتهم وكتاباتهم للجهة المختصة كانت بأعداد كبيرة جدًّا؛ رغبةً في تهيئة المخطط وتحسينه، والذي ظل مهملًا لفترات طويلة؛ مُبدين تخوّفهم من أن يكون المشروع مختصًّا بشارع واحد فقط؛ في ظل أعداد المعدات العاملة.

وقالوا: "نتمنى مواصلة العمل في تمهيد وسفلتة شوارع المخطط كاملةً، ومن ثم البدء في إيصال باقي الخدمات اللازمة للمخطط أسوةً بغيره من المخططات الأخرى"؛ مؤكدين أن هناك مخططات نشأت بعد "الرميدة" ونالها الكثير من الخدمات، وباتت من المخططات المثالية في الطائف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,418

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة