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رائحة قهوة ولذيذ طعام.. قصة 200 عام في "سوق القيصرية".. "ذهب وأثاث"!

دكاكين مزينة أبوابها بخشب منقوش وممرات مضاءة بالفوانيس وسقف مصبوغ

‬تتمتع محافظة الأحساء بالعديد من الوجهات السياحية التي يتشوق الكثير من السياح لزيارتها والتمتع بأجوائها الطبيعية والتراثية والتاريخية والأسواق التجارية الشعبية التي أصبحت مقصدًا سياحيًّا بما تحمله من ثقافة وعادات وتقاليد تأخذ السياح إلى ماضي البلدة، ومنها سوق القيصرية الذي يُعد من الأسواق الشعبية العريقة في المملكة.

ويقع السوق في حي الرفعة بمدينة الهفوف في الأحساء، وقد بني عام 1822م 1238هـ، وتم ترميمه وتوسيع بعض أجزائه وأضيفت له الخدمات العامة.

ويستمتع السياح بالتسوق في دكاكين السوق ذات الطابع المعماري القديم التي يزين الخشب المنقوش أبواب محلاته، وممراته المضاءة بالفوانيس الكهربائية، وسقفه المغطى بالخشب المصبوغ.. ويلحظ المتسوقون جلوس الباعة في الزاوية الخارجية للمحل، وإلى جوارهم بعض عينات البضائع الموجودة بداخل الدكان الصغير.

وتتنوع النشاطات التجارية بسوق القيصرية؛ حيث ينجذب الزوار والسياح عادة نحو محلات الحرف اليدوية بطابعها التراثي الذي يهوى بعض الحرفيين فيها صناعة مشغولاتهم أمام أعين المتسوقين، كصناعة الأحذية والسدو والنحاسيات والعقل والمشالح والجلود.

ويشم الزوار في ممرات القيصرية روائح الهيل والقهوة والبهارات التي تفوح من دكاكين العطارة؛ فيما يتوجه بعض السياح نحو مواقع بيع المأكولات الشعبية لتناول وجبة غذائية خفيفة من إحدى الأسر المنتجة، التي تعرض أصنافًا من الأطعمة الشعبية.

ويلبي السوق حاجات المتسوقين، بما يضمه من محلات للمواد الغذائية، والتمور الأحسائية، ومحلات صاغة الذهب والساعات والعطور، ودكاكين الأقمشة والملابس والعباءات والبشوت، والمستلزمات الرجالية والنسائية، والشنط (الحقائب)، والأواني المنزلية، والأثاث، والأدوات الكهربائية، وغيرها من المعروضات.

وبذلك يؤكد السوق مكانته الاقتصادية والحيوية لأهالي الأحساء وبُعدًا تاريخيًّا تراثيًّا ثقافيًّا، تَمثل في عمارة السوق وتشعباتها ومحتوياتها وصناعاتها وحرفها المهنية ومنتجاتها.

وجاءت محافظة الأحساء ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها منصة روح السعودية (visitsaudi.com) ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي انطلق تحت عنوان "صيفنا على جوك"، ويختتم نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن وفر أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رائحة قهوة ولذيذ طعام.. قصة 200 عام في "سوق القيصرية".. "ذهب وأثاث"!
سبق

‬تتمتع محافظة الأحساء بالعديد من الوجهات السياحية التي يتشوق الكثير من السياح لزيارتها والتمتع بأجوائها الطبيعية والتراثية والتاريخية والأسواق التجارية الشعبية التي أصبحت مقصدًا سياحيًّا بما تحمله من ثقافة وعادات وتقاليد تأخذ السياح إلى ماضي البلدة، ومنها سوق القيصرية الذي يُعد من الأسواق الشعبية العريقة في المملكة.

ويقع السوق في حي الرفعة بمدينة الهفوف في الأحساء، وقد بني عام 1822م 1238هـ، وتم ترميمه وتوسيع بعض أجزائه وأضيفت له الخدمات العامة.

ويستمتع السياح بالتسوق في دكاكين السوق ذات الطابع المعماري القديم التي يزين الخشب المنقوش أبواب محلاته، وممراته المضاءة بالفوانيس الكهربائية، وسقفه المغطى بالخشب المصبوغ.. ويلحظ المتسوقون جلوس الباعة في الزاوية الخارجية للمحل، وإلى جوارهم بعض عينات البضائع الموجودة بداخل الدكان الصغير.

وتتنوع النشاطات التجارية بسوق القيصرية؛ حيث ينجذب الزوار والسياح عادة نحو محلات الحرف اليدوية بطابعها التراثي الذي يهوى بعض الحرفيين فيها صناعة مشغولاتهم أمام أعين المتسوقين، كصناعة الأحذية والسدو والنحاسيات والعقل والمشالح والجلود.

ويشم الزوار في ممرات القيصرية روائح الهيل والقهوة والبهارات التي تفوح من دكاكين العطارة؛ فيما يتوجه بعض السياح نحو مواقع بيع المأكولات الشعبية لتناول وجبة غذائية خفيفة من إحدى الأسر المنتجة، التي تعرض أصنافًا من الأطعمة الشعبية.

ويلبي السوق حاجات المتسوقين، بما يضمه من محلات للمواد الغذائية، والتمور الأحسائية، ومحلات صاغة الذهب والساعات والعطور، ودكاكين الأقمشة والملابس والعباءات والبشوت، والمستلزمات الرجالية والنسائية، والشنط (الحقائب)، والأواني المنزلية، والأثاث، والأدوات الكهربائية، وغيرها من المعروضات.

وبذلك يؤكد السوق مكانته الاقتصادية والحيوية لأهالي الأحساء وبُعدًا تاريخيًّا تراثيًّا ثقافيًّا، تَمثل في عمارة السوق وتشعباتها ومحتوياتها وصناعاتها وحرفها المهنية ومنتجاتها.

وجاءت محافظة الأحساء ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها منصة روح السعودية (visitsaudi.com) ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي انطلق تحت عنوان "صيفنا على جوك"، ويختتم نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن وفر أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:40 PM

رائحة قهوة ولذيذ طعام.. قصة 200 عام في "سوق القيصرية".. "ذهب وأثاث"!

دكاكين مزينة أبوابها بخشب منقوش وممرات مضاءة بالفوانيس وسقف مصبوغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
1
1,939

‬تتمتع محافظة الأحساء بالعديد من الوجهات السياحية التي يتشوق الكثير من السياح لزيارتها والتمتع بأجوائها الطبيعية والتراثية والتاريخية والأسواق التجارية الشعبية التي أصبحت مقصدًا سياحيًّا بما تحمله من ثقافة وعادات وتقاليد تأخذ السياح إلى ماضي البلدة، ومنها سوق القيصرية الذي يُعد من الأسواق الشعبية العريقة في المملكة.

ويقع السوق في حي الرفعة بمدينة الهفوف في الأحساء، وقد بني عام 1822م 1238هـ، وتم ترميمه وتوسيع بعض أجزائه وأضيفت له الخدمات العامة.

ويستمتع السياح بالتسوق في دكاكين السوق ذات الطابع المعماري القديم التي يزين الخشب المنقوش أبواب محلاته، وممراته المضاءة بالفوانيس الكهربائية، وسقفه المغطى بالخشب المصبوغ.. ويلحظ المتسوقون جلوس الباعة في الزاوية الخارجية للمحل، وإلى جوارهم بعض عينات البضائع الموجودة بداخل الدكان الصغير.

وتتنوع النشاطات التجارية بسوق القيصرية؛ حيث ينجذب الزوار والسياح عادة نحو محلات الحرف اليدوية بطابعها التراثي الذي يهوى بعض الحرفيين فيها صناعة مشغولاتهم أمام أعين المتسوقين، كصناعة الأحذية والسدو والنحاسيات والعقل والمشالح والجلود.

ويشم الزوار في ممرات القيصرية روائح الهيل والقهوة والبهارات التي تفوح من دكاكين العطارة؛ فيما يتوجه بعض السياح نحو مواقع بيع المأكولات الشعبية لتناول وجبة غذائية خفيفة من إحدى الأسر المنتجة، التي تعرض أصنافًا من الأطعمة الشعبية.

ويلبي السوق حاجات المتسوقين، بما يضمه من محلات للمواد الغذائية، والتمور الأحسائية، ومحلات صاغة الذهب والساعات والعطور، ودكاكين الأقمشة والملابس والعباءات والبشوت، والمستلزمات الرجالية والنسائية، والشنط (الحقائب)، والأواني المنزلية، والأثاث، والأدوات الكهربائية، وغيرها من المعروضات.

وبذلك يؤكد السوق مكانته الاقتصادية والحيوية لأهالي الأحساء وبُعدًا تاريخيًّا تراثيًّا ثقافيًّا، تَمثل في عمارة السوق وتشعباتها ومحتوياتها وصناعاتها وحرفها المهنية ومنتجاتها.

وجاءت محافظة الأحساء ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها منصة روح السعودية (visitsaudi.com) ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي انطلق تحت عنوان "صيفنا على جوك"، ويختتم نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن وفر أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة.

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