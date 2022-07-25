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العدالة: "المضحي" يترشح للرئاسة .. والفريق يتعاقد مع لاعب غابوني

أنهت إدارة نادي العدالة، الأربعاء، إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الغابوني ميدوين قادمًا من نادي أتحاد تطاوين التونسي.

ويخوض العدالة، الأربعاء، مواجهة ودية أمام مستقبل سليمان التونسي ضمن معسكره المقام حاليًا في تونس.

من جانب آخر، قدم عبدالعزيز عبدالله المضحي ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي العدالة.

يذكر أن العدالة سيخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين وسيبدأ بلقاء الأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العدالة: "المضحي" يترشح للرئاسة .. والفريق يتعاقد مع لاعب غابوني
سبق

أنهت إدارة نادي العدالة، الأربعاء، إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الغابوني ميدوين قادمًا من نادي أتحاد تطاوين التونسي.

ويخوض العدالة، الأربعاء، مواجهة ودية أمام مستقبل سليمان التونسي ضمن معسكره المقام حاليًا في تونس.

من جانب آخر، قدم عبدالعزيز عبدالله المضحي ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي العدالة.

يذكر أن العدالة سيخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين وسيبدأ بلقاء الأهلي.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
05:00 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:08 PM

العدالة: "المضحي" يترشح للرئاسة .. والفريق يتعاقد مع لاعب غابوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي العدالة، الأربعاء، إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الغابوني ميدوين قادمًا من نادي أتحاد تطاوين التونسي.

ويخوض العدالة، الأربعاء، مواجهة ودية أمام مستقبل سليمان التونسي ضمن معسكره المقام حاليًا في تونس.

من جانب آخر، قدم عبدالعزيز عبدالله المضحي ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي العدالة.

يذكر أن العدالة سيخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين وسيبدأ بلقاء الأهلي.

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17 يوليو
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