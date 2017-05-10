النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جديد كورونا في البيرو: 100 وفاة و3168 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفاً و15 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد- 19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل الى 20 ألفاً و246 شخصاً.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا؛ الجمعة الماضي، تمديد فترة الحجر الصحي إلى 24 مايو الجاري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جديد كورونا في البيرو: 100 وفاة و3168 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفاً و15 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد- 19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل الى 20 ألفاً و246 شخصاً.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا؛ الجمعة الماضي، تمديد فترة الحجر الصحي إلى 24 مايو الجاري.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:28 AM

جديد كورونا في البيرو: 100 وفاة و3168 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
113

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفاً و15 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد- 19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل الى 20 ألفاً و246 شخصاً.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا؛ الجمعة الماضي، تمديد فترة الحجر الصحي إلى 24 مايو الجاري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,984
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة