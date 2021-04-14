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كوريا الجنوبية تسجل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومن بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و8 حالات في إقليم كيونج كي، وحالة واحدة في مدينة إنتشون؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصًا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومن بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و8 حالات في إقليم كيونج كي، وحالة واحدة في مدينة إنتشون؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصًا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:47 AM

كوريا الجنوبية تسجل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومن بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و8 حالات في إقليم كيونج كي، وحالة واحدة في مدينة إنتشون؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصًا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

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