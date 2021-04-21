النفط يتراجع بفعل ما يحدث في الهند.. "برنت" عند 66.2 دولاراً

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو هبطت 34 سنتاً

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 29 سنتاً ما يعادل 0.4 في المائة إلى 66.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش عقب هبوط 48 سنتاً يوم الثلاثاء وفقاً لـ"رويترز".



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 34 سنتاً ما يعادل 0.5 في المائة إلى 62.33 دولاراً للبرميل.

وانتهى أجل عقد مايو أمس الثلاثاء منخفضاً 1.5 في المائة إلى 62.44 دولاراً.



وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز "الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فإن تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب".



وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، اليوم عن زيادة قياسية للوفيات اليومية من كوفيد-19 لتبلغ 2023 وزيادة قياسية لحالات الإصابة أيضاً إذ تجاوزت 295 ألفاً.

وتضررت السوق أكثر من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل حسب مصدرين في السوق مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في المخزونات.