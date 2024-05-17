متحدث الصحة: مرضى ضغط الدم الأعلى خطورة حال تعرضهم لكورونا

طالبهم بعدم الخروج من المنزل إلا للحاجة القصوى والبقاء به أكبر قدر ممكن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن ضغط الدم، من الأمراض المزمنة التي صنفت من ضمن الفئات الأعلى خطورة عند تعرض المصابين به بفيروس كورونا، ومن المهم تقيد المصابين بضغط الدم بالتعليمات الصحية.

ودعا الدكتور العبد العالي بمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم المصابين بمرض ضغط الدم بضرورة التقيد بمجموعة من النصائح من خلال التزامهم بالأدوية والإرشادات الصحية في مواعيدها، والبعد عن التوتر وأخذ القياسات اللازمة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومستوى الضغط في المنزل وممارسة الرياضة ، مع أهمية التغذية الصحية السليمة.

وذكر أنه من المهم استشارة الطبيب المعالج لمعرفة أفضل الطرق الوقائية والعلاجية التي يجب التقيد بها.

وأكد العبدالعالي على المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم وغيرهم ممن يعانون من الحالات المرضية التي تصنف ضمن الحالات الخطرة بضرورة البعد عن الخروج من المنزل إلا للحاجة القصوى ومحاولة البقاء في المنزل أكبر قدر ممكن، وأن ينوب عنه شخص آخر في حال استدعت الضرورة القيام بأي مهمة خارج المنزل وينبغي تغطية الأنف والفم بالكمامات المناسبة، ويوصى بالكمامة القماشية في حال ضرورة الخروج من المنزل والبعد عن التجمعات وعدم ملامسة الأسطح وغسل اليدين بشكل متكرر .

كما دعا إلى سرعة التواصل مع 937 في حال شعورهم بأي أعراض للحصول إلى التوصيات والتوجيهات اللازمة كما يمكنهم يوميًا اختبار كورونا من خلال الفحص الذاتي في تطبيق "موعد".