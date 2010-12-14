تعرّف على أبرز البرامج الاستراتيجية لـ"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر"

تُعنى بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تسعة برامج استراتيجية معنية بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة.



وتضمنت أبرز البرامج الاستراتيجية للهيئة: برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بجودة المرافق والخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وبرنامج الاستثمار والشراكات؛ لتهيئة بيئة استثمارية جذابة وتمكين الاستثمارات في مدينة مكة المكرمة، وبرنامج الأراضي والعقارات؛ لتعزيز القيمة المحقّقة من العقارات والأراضي العامة وتمكين التنمية الحضرية المستدامة، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل؛ لتطوير نظام نقل عام وللارتقاء بجودة الحياة واستيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن.



كما تضمنت البرامج: برنامج الاستدامة المالية، لتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي عبر زيادة الإيرادات، وبرنامج تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية؛ لتعزيز الاقتصاد في مدينة مكة المكرمة وتحسين الإنتاجية وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المرافق والبيئة، لتحسين المرافق في مدينة مكة المكرمة وتعزيز الاستدامة البيئية، وبرنامج الحياة في مكة؛ لتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة المكرمة وتحسين قطاع الضيافة وزيادة خدمة الترفيه، وبرنامج التنمية الاجتماعية من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والحرص عبر دمج المناطق العشوائية.