النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على أبرز البرامج الاستراتيجية لـ"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر"

تُعنى بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تسعة برامج استراتيجية معنية بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة.

وتضمنت أبرز البرامج الاستراتيجية للهيئة: برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بجودة المرافق والخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وبرنامج الاستثمار والشراكات؛ لتهيئة بيئة استثمارية جذابة وتمكين الاستثمارات في مدينة مكة المكرمة، وبرنامج الأراضي والعقارات؛ لتعزيز القيمة المحقّقة من العقارات والأراضي العامة وتمكين التنمية الحضرية المستدامة، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل؛ لتطوير نظام نقل عام وللارتقاء بجودة الحياة واستيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن.

كما تضمنت البرامج: برنامج الاستدامة المالية، لتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي عبر زيادة الإيرادات، وبرنامج تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية؛ لتعزيز الاقتصاد في مدينة مكة المكرمة وتحسين الإنتاجية وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المرافق والبيئة، لتحسين المرافق في مدينة مكة المكرمة وتعزيز الاستدامة البيئية، وبرنامج الحياة في مكة؛ لتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة المكرمة وتحسين قطاع الضيافة وزيادة خدمة الترفيه، وبرنامج التنمية الاجتماعية من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والحرص عبر دمج المناطق العشوائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على أبرز البرامج الاستراتيجية لـ"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر"
سبق

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تسعة برامج استراتيجية معنية بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة.

وتضمنت أبرز البرامج الاستراتيجية للهيئة: برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بجودة المرافق والخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وبرنامج الاستثمار والشراكات؛ لتهيئة بيئة استثمارية جذابة وتمكين الاستثمارات في مدينة مكة المكرمة، وبرنامج الأراضي والعقارات؛ لتعزيز القيمة المحقّقة من العقارات والأراضي العامة وتمكين التنمية الحضرية المستدامة، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل؛ لتطوير نظام نقل عام وللارتقاء بجودة الحياة واستيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن.

كما تضمنت البرامج: برنامج الاستدامة المالية، لتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي عبر زيادة الإيرادات، وبرنامج تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية؛ لتعزيز الاقتصاد في مدينة مكة المكرمة وتحسين الإنتاجية وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المرافق والبيئة، لتحسين المرافق في مدينة مكة المكرمة وتعزيز الاستدامة البيئية، وبرنامج الحياة في مكة؛ لتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة المكرمة وتحسين قطاع الضيافة وزيادة خدمة الترفيه، وبرنامج التنمية الاجتماعية من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والحرص عبر دمج المناطق العشوائية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:07 PM

تعرّف على أبرز البرامج الاستراتيجية لـ"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر"

تُعنى بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
201

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تسعة برامج استراتيجية معنية بتنمية الاقتصاد وتطوير المرافق وتحسين جودة الحياة.

وتضمنت أبرز البرامج الاستراتيجية للهيئة: برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بجودة المرافق والخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وبرنامج الاستثمار والشراكات؛ لتهيئة بيئة استثمارية جذابة وتمكين الاستثمارات في مدينة مكة المكرمة، وبرنامج الأراضي والعقارات؛ لتعزيز القيمة المحقّقة من العقارات والأراضي العامة وتمكين التنمية الحضرية المستدامة، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل؛ لتطوير نظام نقل عام وللارتقاء بجودة الحياة واستيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن.

كما تضمنت البرامج: برنامج الاستدامة المالية، لتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي عبر زيادة الإيرادات، وبرنامج تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية؛ لتعزيز الاقتصاد في مدينة مكة المكرمة وتحسين الإنتاجية وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المرافق والبيئة، لتحسين المرافق في مدينة مكة المكرمة وتعزيز الاستدامة البيئية، وبرنامج الحياة في مكة؛ لتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة المكرمة وتحسين قطاع الضيافة وزيادة خدمة الترفيه، وبرنامج التنمية الاجتماعية من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والحرص عبر دمج المناطق العشوائية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,730
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,408

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة