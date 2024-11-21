رئيس البرلمان العربي يدين تسليم إيران الحوثيين مقر السفارة اليمنية

قال: هذا الاعتراف بالمليشيا يعد سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن

أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن استنكاره وإدانته اعتماد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سفيراً لمليشيا الحوثي الإرهابية وتسليمها مقر سفارة الجمهورية اليمنية في طهران والمبان التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وقال: هذا الموقف الإيراني يعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حرمة المبان الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015م.

وأضاف في بيان له اليوم: اعتراف إيران رسمياً بمليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يعد سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية، ونحمِّل إيران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينة، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد "السلمي" التأكيد على دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـيه.