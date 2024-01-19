قصر بكنغهام يعلن: سحب لقب "صاحب السمو الملكي" من "هاري" وزوجته

لن يتوليا المهام الرسمية في العائلة الملكية ولن يحصلا على مخصّصات مالية

أعلن قصر بكنغهام في لندن، التوصل إلى تفاهم بين العائلة الملكية والأمير هاري؛ وزوجته ميغان ماركل؛ بشأن وضع الزوجين المستقبلي، يقضي بتخليهما عن لقبََي "صاحب وصاحبة السمو الملكي".

ووصفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؛ التفاهم بأنه "بنّاء وداعم"، وأكّدت أن حفيدها الأمير هاري؛ وزوجته، وابنهما آرتشي، "سيبقون إلى الأبد أفراداً محبوبين" في العائلة الملكية.

وأشارت الملكة إليزابيث؛ إلى أنها تدرك أن الأمير هاري وعائلته يواجهون "تحديات بسبب خضوعهما للرقابة المكثّفة خلال العامين الماضيين" معبّرة عن دعمها لرغبة هاري وزوجته في "عيش حياة يتمتعون فيها باستقلالية أكبر"، طبقاً لـ (RT).

وأعربت ملكة بريطانيا عن شكرها للزوجين على "العمل الشاق الذي قاما به في بريطانيا ودول الكومنولث وخارجها"، وعن فخرها بميغان التي قالت إنها أصبحت "بسرعة" فرداً من أفراد العائلة الحاكمة.

وعبّرت عن أمل العائلة بأن يتيح الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه للأمير هاري وعائلته "بدء حياة جديدة، سعيدة، وسلمية".

وسَحب لقب "صاحب السمو الملكي" من دوق ودوقة ساسيكس يعني أنهما لم يعودا يعتبران شخصين يتوليان المهام الرسمية في العائلة الملكية البريطانية، ولن يحصلا -بعد الآن- على أموال عامة مقابل القيام بالمهام الملكية، حسب بيان بكنغهام.

وأضاف البيان، أن التغيرات في وضع الثنائي ستدخل حيز التنفيذ في ربيع العام الجاري.