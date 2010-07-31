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شاهد من وادي بيش.."تمشيط ميداني" بحثًا عن "غريق القرى"

المحافظ:عمليات تجري على مدار الساعة واستعانة بغواصي "المدني"

وقف محافطة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة على عملية البحث والمسح بالوادي عن مفقود إحدى قرى بيش، مساء أمس، بعد جريان الوادي .

وأوضح "أبو شرحه"، أن عملية البحث تجري على مدار الساعة ومن خلال الخطط المساندة بين المديريات وتم الاستعانة بمجموعة من الغواصين من مديرية الدفاع المدني بجازان للمساعدة في البحث عن الغريق في عرض وادي بيش والذي ما زال جريانه مستمرًا إلى وقته، ونظراً لصعوبة المكان دون إيجاده حتى الآن.

وبين أن هناك مساندة كبيرة من بعض الجهات الحكومية بالمنطقة من الدفاع المدني والبلدية والشرطة حول مكان الحادث.

وكان الدفاع المدني قد استخدم العديد من الآليات في البحث والتنقيب لاستطلاع مجرى الوادي في محاولة البحث عن المفقود؛ وذلك بعد أداء محافظ بيش صلاة عيد الأضحي المبارك للعام ١٤٤١ بجامع الفقيه بالمحافظة مع جموع المصلين في ظروف احترازية ووقائية.

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شاهد من وادي بيش.."تمشيط ميداني" بحثًا عن "غريق القرى"
سبق

وقف محافطة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة على عملية البحث والمسح بالوادي عن مفقود إحدى قرى بيش، مساء أمس، بعد جريان الوادي .

وأوضح "أبو شرحه"، أن عملية البحث تجري على مدار الساعة ومن خلال الخطط المساندة بين المديريات وتم الاستعانة بمجموعة من الغواصين من مديرية الدفاع المدني بجازان للمساعدة في البحث عن الغريق في عرض وادي بيش والذي ما زال جريانه مستمرًا إلى وقته، ونظراً لصعوبة المكان دون إيجاده حتى الآن.

وبين أن هناك مساندة كبيرة من بعض الجهات الحكومية بالمنطقة من الدفاع المدني والبلدية والشرطة حول مكان الحادث.

وكان الدفاع المدني قد استخدم العديد من الآليات في البحث والتنقيب لاستطلاع مجرى الوادي في محاولة البحث عن المفقود؛ وذلك بعد أداء محافظ بيش صلاة عيد الأضحي المبارك للعام ١٤٤١ بجامع الفقيه بالمحافظة مع جموع المصلين في ظروف احترازية ووقائية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
11:46 AM

شاهد من وادي بيش.."تمشيط ميداني" بحثًا عن "غريق القرى"

المحافظ:عمليات تجري على مدار الساعة واستعانة بغواصي "المدني"

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محمد المواسي - جازان
0
830

وقف محافطة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة على عملية البحث والمسح بالوادي عن مفقود إحدى قرى بيش، مساء أمس، بعد جريان الوادي .

وأوضح "أبو شرحه"، أن عملية البحث تجري على مدار الساعة ومن خلال الخطط المساندة بين المديريات وتم الاستعانة بمجموعة من الغواصين من مديرية الدفاع المدني بجازان للمساعدة في البحث عن الغريق في عرض وادي بيش والذي ما زال جريانه مستمرًا إلى وقته، ونظراً لصعوبة المكان دون إيجاده حتى الآن.

وبين أن هناك مساندة كبيرة من بعض الجهات الحكومية بالمنطقة من الدفاع المدني والبلدية والشرطة حول مكان الحادث.

وكان الدفاع المدني قد استخدم العديد من الآليات في البحث والتنقيب لاستطلاع مجرى الوادي في محاولة البحث عن المفقود؛ وذلك بعد أداء محافظ بيش صلاة عيد الأضحي المبارك للعام ١٤٤١ بجامع الفقيه بالمحافظة مع جموع المصلين في ظروف احترازية ووقائية.

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