النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا المهام وخطط الطوارئ.. 500 كادر أمن مدني لاستقبال الحجاج بالحرم

"الحارثي": جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها

أكّد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، استعداد ما يزيد على (500) كادر أمني للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- نحو تكامل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

‎وعن أبرز خطط الإدارة العامة للأمن والسلامة لاستقبال الحجاج ودورهم في دعم الأمن، تحدث "الحارثي" قائلاً: تتمحور أعمالنا خلال الموسم الاستثنائي على الوجود في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجاج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‎وأضاف: تتضمن أعمال منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، كذلك ضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا ومواصلة مهامهم الرئيسة المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام ومرافقه ورصد أي حالات طارئة قد تعكر صفو مرتاديه، كما رفعت إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الجاهزية القصوى لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالمسجد الحرام، وتوعية القاصدين بالإجراء الصحيح المتبع في أوقات الأزمات.

‎وقال: خطط السلامة تتضمن جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، وتفقد كافة وسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها ومتابعة صيانتها، وبث محتوى توعوي تثقيفي على الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الإدارات المعنية، كما يواصل منسوبو إدارة الممرات بالمسجد الحرام المحافظة على جميع الممرات الرئيسة والفرعية داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد وخلوها من أي عائق للحركة، وتنفيذ توجيهات تحديد الممرات والمصليات بالأشرطة التوجيهية والأدوات المساعدة لما يخدم صالح العمل.

‎ ختاماً؛ ثمّن مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة ما تشهده كافة إدارات وكالة شؤون المسجد الحرام من اهتمام ومتابعة من قِبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على كافة المتطلبات والتجهيزات في إدارة الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية وتطوير الكفاءات والإمكانات بشكل يتواءم مع الخطط المستقبلية للرئاسة (2024).

‎يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة استكملت استعدادات مشاركة منسوبيها في نقل ثوب كسوة الكعبة المشرّفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام وعودة الثوب القديم إلى مستودعات الحراسة الأمنية، والتأكد من كافة وسائل السلامة خلال عملية تركيب الثوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا المهام وخطط الطوارئ.. 500 كادر أمن مدني لاستقبال الحجاج بالحرم
سبق

أكّد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، استعداد ما يزيد على (500) كادر أمني للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- نحو تكامل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

‎وعن أبرز خطط الإدارة العامة للأمن والسلامة لاستقبال الحجاج ودورهم في دعم الأمن، تحدث "الحارثي" قائلاً: تتمحور أعمالنا خلال الموسم الاستثنائي على الوجود في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجاج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‎وأضاف: تتضمن أعمال منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، كذلك ضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا ومواصلة مهامهم الرئيسة المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام ومرافقه ورصد أي حالات طارئة قد تعكر صفو مرتاديه، كما رفعت إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الجاهزية القصوى لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالمسجد الحرام، وتوعية القاصدين بالإجراء الصحيح المتبع في أوقات الأزمات.

‎وقال: خطط السلامة تتضمن جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، وتفقد كافة وسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها ومتابعة صيانتها، وبث محتوى توعوي تثقيفي على الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الإدارات المعنية، كما يواصل منسوبو إدارة الممرات بالمسجد الحرام المحافظة على جميع الممرات الرئيسة والفرعية داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد وخلوها من أي عائق للحركة، وتنفيذ توجيهات تحديد الممرات والمصليات بالأشرطة التوجيهية والأدوات المساعدة لما يخدم صالح العمل.

‎ ختاماً؛ ثمّن مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة ما تشهده كافة إدارات وكالة شؤون المسجد الحرام من اهتمام ومتابعة من قِبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على كافة المتطلبات والتجهيزات في إدارة الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية وتطوير الكفاءات والإمكانات بشكل يتواءم مع الخطط المستقبلية للرئاسة (2024).

‎يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة استكملت استعدادات مشاركة منسوبيها في نقل ثوب كسوة الكعبة المشرّفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام وعودة الثوب القديم إلى مستودعات الحراسة الأمنية، والتأكد من كافة وسائل السلامة خلال عملية تركيب الثوب.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:58 AM

هنا المهام وخطط الطوارئ.. 500 كادر أمن مدني لاستقبال الحجاج بالحرم

"الحارثي": جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
119

أكّد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، استعداد ما يزيد على (500) كادر أمني للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- نحو تكامل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

‎وعن أبرز خطط الإدارة العامة للأمن والسلامة لاستقبال الحجاج ودورهم في دعم الأمن، تحدث "الحارثي" قائلاً: تتمحور أعمالنا خلال الموسم الاستثنائي على الوجود في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجاج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‎وأضاف: تتضمن أعمال منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، كذلك ضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا ومواصلة مهامهم الرئيسة المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام ومرافقه ورصد أي حالات طارئة قد تعكر صفو مرتاديه، كما رفعت إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الجاهزية القصوى لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالمسجد الحرام، وتوعية القاصدين بالإجراء الصحيح المتبع في أوقات الأزمات.

‎وقال: خطط السلامة تتضمن جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، وتفقد كافة وسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها ومتابعة صيانتها، وبث محتوى توعوي تثقيفي على الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الإدارات المعنية، كما يواصل منسوبو إدارة الممرات بالمسجد الحرام المحافظة على جميع الممرات الرئيسة والفرعية داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد وخلوها من أي عائق للحركة، وتنفيذ توجيهات تحديد الممرات والمصليات بالأشرطة التوجيهية والأدوات المساعدة لما يخدم صالح العمل.

‎ ختاماً؛ ثمّن مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة ما تشهده كافة إدارات وكالة شؤون المسجد الحرام من اهتمام ومتابعة من قِبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على كافة المتطلبات والتجهيزات في إدارة الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية وتطوير الكفاءات والإمكانات بشكل يتواءم مع الخطط المستقبلية للرئاسة (2024).

‎يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة استكملت استعدادات مشاركة منسوبيها في نقل ثوب كسوة الكعبة المشرّفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام وعودة الثوب القديم إلى مستودعات الحراسة الأمنية، والتأكد من كافة وسائل السلامة خلال عملية تركيب الثوب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,861

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة