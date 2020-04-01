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"مدني البدائع" يباشر سقوط جزء من مبنى سكني مساء اليوم

إصابة 3 عمال من الجنسية الآسيوية وإجراءات التحقيق مستمرة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدائع مساء اليوم، حادث انهيار جزء من مبنى سكني قيد الإنشاء مكون من دور واحد يقع بحي الحزم.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالبدائع، تلقى بلاغًا عن الحادث من الهلال الأحمر في الساعة ( 2:55 ) مساء اليوم، فتمت مباشرة الحادث وفقًا لمتطلبات الموقف.

وأشار: وقد نتج عنه إصابة ثلاثة عمال من الجنسية الآسيوية تم نقلهم للمستشفى بوساطة الهلال الأحمر قبل وصول البلاغ للدفاع المدني.

واختتم: مساحة الجزء المنهار تـقدر بـ (108) أمتار مربعة، وقد اقتصر دور الدفاع المدني على تنفيذ الجانب الوقائي، والتأكد من عدم وجود محتجزين داخل الموقع ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.

محافظة البدائع الدفاع المدني انهيار جزء من مبنى سكني قيد الإنشاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني البدائع" يباشر سقوط جزء من مبنى سكني مساء اليوم
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدائع مساء اليوم، حادث انهيار جزء من مبنى سكني قيد الإنشاء مكون من دور واحد يقع بحي الحزم.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالبدائع، تلقى بلاغًا عن الحادث من الهلال الأحمر في الساعة ( 2:55 ) مساء اليوم، فتمت مباشرة الحادث وفقًا لمتطلبات الموقف.

وأشار: وقد نتج عنه إصابة ثلاثة عمال من الجنسية الآسيوية تم نقلهم للمستشفى بوساطة الهلال الأحمر قبل وصول البلاغ للدفاع المدني.

واختتم: مساحة الجزء المنهار تـقدر بـ (108) أمتار مربعة، وقد اقتصر دور الدفاع المدني على تنفيذ الجانب الوقائي، والتأكد من عدم وجود محتجزين داخل الموقع ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:29 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:02 AM

"مدني البدائع" يباشر سقوط جزء من مبنى سكني مساء اليوم

إصابة 3 عمال من الجنسية الآسيوية وإجراءات التحقيق مستمرة

A A A
بدر العتيبي - القصيم
2
4,934

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدائع مساء اليوم، حادث انهيار جزء من مبنى سكني قيد الإنشاء مكون من دور واحد يقع بحي الحزم.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالبدائع، تلقى بلاغًا عن الحادث من الهلال الأحمر في الساعة ( 2:55 ) مساء اليوم، فتمت مباشرة الحادث وفقًا لمتطلبات الموقف.

وأشار: وقد نتج عنه إصابة ثلاثة عمال من الجنسية الآسيوية تم نقلهم للمستشفى بوساطة الهلال الأحمر قبل وصول البلاغ للدفاع المدني.

واختتم: مساحة الجزء المنهار تـقدر بـ (108) أمتار مربعة، وقد اقتصر دور الدفاع المدني على تنفيذ الجانب الوقائي، والتأكد من عدم وجود محتجزين داخل الموقع ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.

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