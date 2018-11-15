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نقل لمنطقة آمنة.. "مدني جدة" ينقذ قائد مركبة احتجزته مياه الأمطار

القرني: قمنا بتفعيل خطة الأمطار منذ بداية هطولها على المحافظة

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، من إخراج قائد مركبة احتُجز داخل مركبته في تجمع مياه، وقد تم إخراجه من قِبَل الفرقة ونقله لمنطقة آمنة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني قائلاً: إن الدفاع المدني بمحافظة جدة، بدأ في تفعيل خطة الأمطار وقام بنشر فِرَق الإنقاذ ودوريات السلامة منذ بداية الحالة المطرية عند الساعة (4:29) صباحاً؛ حيث كانت أمطارخفيفة على مركز أبحر، وتوقفت عند (4:41)، ثم عاودت الهطول عند الساعة 5:00 على جنوب جدة والصناعية وشرق جدة وجزء من وسط جدة، وكانت في معدلها من خفيفة إلى متوسطة، وركزت الأمطار على جنوب وجنوب شرق جدة.

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نقل لمنطقة آمنة.. "مدني جدة" ينقذ قائد مركبة احتجزته مياه الأمطار
سبق

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، من إخراج قائد مركبة احتُجز داخل مركبته في تجمع مياه، وقد تم إخراجه من قِبَل الفرقة ونقله لمنطقة آمنة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني قائلاً: إن الدفاع المدني بمحافظة جدة، بدأ في تفعيل خطة الأمطار وقام بنشر فِرَق الإنقاذ ودوريات السلامة منذ بداية الحالة المطرية عند الساعة (4:29) صباحاً؛ حيث كانت أمطارخفيفة على مركز أبحر، وتوقفت عند (4:41)، ثم عاودت الهطول عند الساعة 5:00 على جنوب جدة والصناعية وشرق جدة وجزء من وسط جدة، وكانت في معدلها من خفيفة إلى متوسطة، وركزت الأمطار على جنوب وجنوب شرق جدة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:21 PM

نقل لمنطقة آمنة.. "مدني جدة" ينقذ قائد مركبة احتجزته مياه الأمطار

القرني: قمنا بتفعيل خطة الأمطار منذ بداية هطولها على المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
8,053

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، من إخراج قائد مركبة احتُجز داخل مركبته في تجمع مياه، وقد تم إخراجه من قِبَل الفرقة ونقله لمنطقة آمنة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني قائلاً: إن الدفاع المدني بمحافظة جدة، بدأ في تفعيل خطة الأمطار وقام بنشر فِرَق الإنقاذ ودوريات السلامة منذ بداية الحالة المطرية عند الساعة (4:29) صباحاً؛ حيث كانت أمطارخفيفة على مركز أبحر، وتوقفت عند (4:41)، ثم عاودت الهطول عند الساعة 5:00 على جنوب جدة والصناعية وشرق جدة وجزء من وسط جدة، وكانت في معدلها من خفيفة إلى متوسطة، وركزت الأمطار على جنوب وجنوب شرق جدة.

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