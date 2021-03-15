النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عابرو "خبت بن جبران": مصرع امرأة دهسًا يجدد معاناتنا مع الطريق

جددوا مطالباتهم بإضاءته كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه

تجددت معاناة سكان وسالكي طريق "خبت بن جبران" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، إثر مصرع امرأة دهسًا في الطريق المظلم، مطالبين بإنارته.

وقال الأهالي إن معاناتهم مع الطريق المظلم متواصلة منذ سنوات وتجددت مؤخرًا بوفاة امرأة دهسًا في ذلك الطريق المظلم، على الرغم من قرب أعمدة الإنارة منه.

وجدد الأهالي مطالباتهم بإضاءة الطريق كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
عابرو "خبت بن جبران": مصرع امرأة دهسًا يجدد معاناتنا مع الطريق
سبق

تجددت معاناة سكان وسالكي طريق "خبت بن جبران" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، إثر مصرع امرأة دهسًا في الطريق المظلم، مطالبين بإنارته.

وقال الأهالي إن معاناتهم مع الطريق المظلم متواصلة منذ سنوات وتجددت مؤخرًا بوفاة امرأة دهسًا في ذلك الطريق المظلم، على الرغم من قرب أعمدة الإنارة منه.

وجدد الأهالي مطالباتهم بإضاءة الطريق كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
06:36 PM

عابرو "خبت بن جبران": مصرع امرأة دهسًا يجدد معاناتنا مع الطريق

جددوا مطالباتهم بإضاءته كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,640

تجددت معاناة سكان وسالكي طريق "خبت بن جبران" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، إثر مصرع امرأة دهسًا في الطريق المظلم، مطالبين بإنارته.

وقال الأهالي إن معاناتهم مع الطريق المظلم متواصلة منذ سنوات وتجددت مؤخرًا بوفاة امرأة دهسًا في ذلك الطريق المظلم، على الرغم من قرب أعمدة الإنارة منه.

وجدد الأهالي مطالباتهم بإضاءة الطريق كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة