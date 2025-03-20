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أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن ولاسيما في هذه المرحلة

نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مؤكدًا سموه أن الكلمة اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن والمقيم، وضرورة العمل الجاد في مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أنه ـ رعاه الله ـ بعث من خلالها الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وقال سموه: إن كلمته ـ حفظه الله ـ حملت في طياتها ثقافة الحرص على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بجانب ثناء منه أيده الله على جهود قدمها أبناء هذا الوطن في القطاعات كافة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقدم عملاً جيدًا لمكافحة هذه الجائحة، وهي رسالة سامية ومنهج واضح تنتهجه القيادة ـ رعاها الله ـ من خلال غرس روح التكاتف وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، وما نراه اليوم من حرص وتكاتف والتزام بين أبناء الوطن كافة يعكس نجاحًا كبيرًا تحقق بفضل من الله سبحانه ثم بجهود بذلت بقدر كبير من المسؤولية العالية تجاه إدارة الأزمات.

وأكد سمو أمير القصيم أن هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قادر على تجاوز كل أزمة، مستعينين بالله سبحانه ثم بما تمتلكه البلاد من إمكانات وطاقات بشرية وقطاعات حيوية ووعي عالٍ بين أبناء الشعب الوفي.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من جهود مباركة بالتكاتف مع باقي القطاعات الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملهم الجاد في مكافحة هذه الجائحة من خلال المتابعة ورفع معدل الوعي لدى الأسرة والفرد عبر المنصات الحكومية كافة.

وفي ختام كلمته دعا سمو أمير منطقة القصيم أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يحفظ المولى عز وجل بلادنا وكل بلدان العالم من كل مكروه إنه سميع مجيب.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد أمير القصيم

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أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن ولاسيما في هذه المرحلة
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نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مؤكدًا سموه أن الكلمة اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن والمقيم، وضرورة العمل الجاد في مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أنه ـ رعاه الله ـ بعث من خلالها الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وقال سموه: إن كلمته ـ حفظه الله ـ حملت في طياتها ثقافة الحرص على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بجانب ثناء منه أيده الله على جهود قدمها أبناء هذا الوطن في القطاعات كافة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقدم عملاً جيدًا لمكافحة هذه الجائحة، وهي رسالة سامية ومنهج واضح تنتهجه القيادة ـ رعاها الله ـ من خلال غرس روح التكاتف وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، وما نراه اليوم من حرص وتكاتف والتزام بين أبناء الوطن كافة يعكس نجاحًا كبيرًا تحقق بفضل من الله سبحانه ثم بجهود بذلت بقدر كبير من المسؤولية العالية تجاه إدارة الأزمات.

وأكد سمو أمير القصيم أن هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قادر على تجاوز كل أزمة، مستعينين بالله سبحانه ثم بما تمتلكه البلاد من إمكانات وطاقات بشرية وقطاعات حيوية ووعي عالٍ بين أبناء الشعب الوفي.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من جهود مباركة بالتكاتف مع باقي القطاعات الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملهم الجاد في مكافحة هذه الجائحة من خلال المتابعة ورفع معدل الوعي لدى الأسرة والفرد عبر المنصات الحكومية كافة.

وفي ختام كلمته دعا سمو أمير منطقة القصيم أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يحفظ المولى عز وجل بلادنا وكل بلدان العالم من كل مكروه إنه سميع مجيب.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
12:55 AM

أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن ولاسيما في هذه المرحلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مؤكدًا سموه أن الكلمة اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن والمقيم، وضرورة العمل الجاد في مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أنه ـ رعاه الله ـ بعث من خلالها الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وقال سموه: إن كلمته ـ حفظه الله ـ حملت في طياتها ثقافة الحرص على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بجانب ثناء منه أيده الله على جهود قدمها أبناء هذا الوطن في القطاعات كافة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقدم عملاً جيدًا لمكافحة هذه الجائحة، وهي رسالة سامية ومنهج واضح تنتهجه القيادة ـ رعاها الله ـ من خلال غرس روح التكاتف وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، وما نراه اليوم من حرص وتكاتف والتزام بين أبناء الوطن كافة يعكس نجاحًا كبيرًا تحقق بفضل من الله سبحانه ثم بجهود بذلت بقدر كبير من المسؤولية العالية تجاه إدارة الأزمات.

وأكد سمو أمير القصيم أن هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قادر على تجاوز كل أزمة، مستعينين بالله سبحانه ثم بما تمتلكه البلاد من إمكانات وطاقات بشرية وقطاعات حيوية ووعي عالٍ بين أبناء الشعب الوفي.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من جهود مباركة بالتكاتف مع باقي القطاعات الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملهم الجاد في مكافحة هذه الجائحة من خلال المتابعة ورفع معدل الوعي لدى الأسرة والفرد عبر المنصات الحكومية كافة.

وفي ختام كلمته دعا سمو أمير منطقة القصيم أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يحفظ المولى عز وجل بلادنا وكل بلدان العالم من كل مكروه إنه سميع مجيب.

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