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يقوم على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة دمار شامل.. اختتام مناورات "درع الوقاية 3 "

استمر 3 أسابيع بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات

اختتمت، اليوم، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3"، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.

ويقوم التمرين على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة الدمار الشامل؛ وتشارك به عدة قطاعات مدنية؛ منها الدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووزارة الصحة.

بدوره، أكد مدير التمرين العميد سعيد الشهراني، وفق قناة "الإخبارية" أن تمرين درع الوقاية 3 سبق وأن عُقِد مرتين إحداهما بالقوات البرية والأخرى بالقوات الجوية، وهذه المرة بقوات الدفاع الجوي.

وأضاف "الشهراني" أن الغرض من هذا التمرين هو التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الأمريكية؛ لتطوير قدرات أفرع القوات المسلحة؛ لتطبيق الخطط الوطنية والخطط التفصيلية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

ولفت "الشهراني" إلى أن التمرين امتدّ لمدة 3 أسابيع، بمشاركة 321 فردًا من أفرع القوات المسلحة ووزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر وكذلك الجانب الأمريكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يقوم على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة دمار شامل.. اختتام مناورات "درع الوقاية 3 "
سبق

اختتمت، اليوم، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3"، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.

ويقوم التمرين على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة الدمار الشامل؛ وتشارك به عدة قطاعات مدنية؛ منها الدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووزارة الصحة.

بدوره، أكد مدير التمرين العميد سعيد الشهراني، وفق قناة "الإخبارية" أن تمرين درع الوقاية 3 سبق وأن عُقِد مرتين إحداهما بالقوات البرية والأخرى بالقوات الجوية، وهذه المرة بقوات الدفاع الجوي.

وأضاف "الشهراني" أن الغرض من هذا التمرين هو التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الأمريكية؛ لتطوير قدرات أفرع القوات المسلحة؛ لتطبيق الخطط الوطنية والخطط التفصيلية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

ولفت "الشهراني" إلى أن التمرين امتدّ لمدة 3 أسابيع، بمشاركة 321 فردًا من أفرع القوات المسلحة ووزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر وكذلك الجانب الأمريكي.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
02:23 PM

يقوم على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة دمار شامل.. اختتام مناورات "درع الوقاية 3 "

استمر 3 أسابيع بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، اليوم، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3"، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.

ويقوم التمرين على فرضية مواجهة اعتداء بأسلحة الدمار الشامل؛ وتشارك به عدة قطاعات مدنية؛ منها الدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووزارة الصحة.

بدوره، أكد مدير التمرين العميد سعيد الشهراني، وفق قناة "الإخبارية" أن تمرين درع الوقاية 3 سبق وأن عُقِد مرتين إحداهما بالقوات البرية والأخرى بالقوات الجوية، وهذه المرة بقوات الدفاع الجوي.

وأضاف "الشهراني" أن الغرض من هذا التمرين هو التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الأمريكية؛ لتطوير قدرات أفرع القوات المسلحة؛ لتطبيق الخطط الوطنية والخطط التفصيلية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

ولفت "الشهراني" إلى أن التمرين امتدّ لمدة 3 أسابيع، بمشاركة 321 فردًا من أفرع القوات المسلحة ووزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر وكذلك الجانب الأمريكي.

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