"قرود المعلمات" و"قاتل أخيه" و"وفاة فتاة المسّ".. 7 أيام مكية حملت "العثور على الهارب"

"مبادرة أميرتين" ومشروعات تتواصل وجهات تتفاعل مع "سبق" بإنهاء معاناة أب وفئران "أم القرى"

تستعرض "سبق" في هذا التقرير أبرز الأخبار والمحطات التي شهدتها مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي، ولعل من أهمها جريمة هزت المجتمع المكي عندما أقدم شاب في العشرينات من عمره على قتل أخيه وإصابة والده، إلى جانب وفاة فتاة تعاني من المسّ، بالإضافة إلى مقطع القرود التي هاجمت مدرسة بنات بمكة واستولت على إفطار المعلمات.



كما حمل الأسبوع المكي تفاعل عدد من الجهات والجمعيات مع "سبق" فيما نشرته، ومن أبرزها: تكفّل جمعية شفاء بعلاج وإنهاء معاناة أب أردني فتك المرض بأبنائه، إلى جانب تفاعل جامعة أم القرى مع خبر الفئران الميتة وإزالتها من سطح أحد المعامل بإحدى الكليات، كما أسهمت "سبق" في العثور على مريض نفسي هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة منذ 25 يوماً.



التوسعة السعودية الثالثة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً على سير الأعمال الجاري تنفيذها، في مشروع التوسعة السعودية الثالثة؛ حيث تجول سموه في المسجد الحرام من باب العمرة، مستمعاً إلى الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل الأعمال الإنشائية لباب إسماعيل، وسيتم الانتهاء منها قبل حج هذا العام، متفقداً الأعمال التشطيبية لباب العمرة.



واطلع نائب أمير المنطقة على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام، التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم رمضان، فيما وقف على الأعمال في أقواس صحن المطاف، وجرى الانتهاء من 14 قوساً من أصل من 38 قوساً سيتم الانتهاء منها كلياً قبل موسم رمضان، بينما يعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.



مشروع النقل العام

وبدأت المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، بإجمالي 400 حافلة؛ حيث جاءت هذه الخطوة تفعيلاً لتوجيهات القيادة نحو الاهتمام بكل ما يحقق التطور والنماء لكافة مناطق المملكة ومدنها، وخاصة لمنطقة مكة المكرمة، وعلى وجه التحديد للعاصمة المقدسة، ورعايتها في إطار تحسين الخدمات والمرافق بها باعتبارها مهبط الوحي وقبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن منطلق رسالة المملكة في أن خدمة وراحة مرتادي مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين وزوار تأتي في مقدمة أولوياتها.



وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام "بالحافلات والقطارات" بمدينة مكة المكرمة، فقد وقّع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بتاريخ 13/ 01/ 1439هـ عقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، بإجمالي 400 حافلة، كما وقّع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية للمشروع.



تأثيث فنادق مكة

ودشن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، الاثنين الماضي، معرض مكة الأول لتأثيث الفنادق بمقرها الرئيس على طريق الأمير محمد بن سلمان، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.



مطالب المجلس البلدي

وأوصى المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، في جلسته الحادية والخمسين، بضرورة مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة للجهات المختصة لإيجاد سدود في كلٍّ من: منطقة البجيدي والحسينية؛ تحسبًا لمواسم الأمطار القادمة، مع ضرورة إزالة النفايات التي قد تعيق مجرى سيل وادي عرنة بمكة المكرمة.



كما ناقش المجلس محضر لجنة احتياجات القرى، وأقر بتوصياتها؛ ومنها اعتماد مشاريع التنمية في قرى (الزيما، وسولة، وقابل عيفان، والمروة، والرهجانية، والبيضاء، والشجوة، والثريا)؛ إلى جانب ذلك أقر المجلس متابعة مشروع طريق العين ببحرة وقرية المباركية.



وأقر المجلس التوصية التي أوصت بمطالبة أمانة العاصمة المقدسة باستكمال مشاريع مجاري السيول في قرى المليحاء ورقية وثال، وسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لها.



الطريق الدائري الثالث

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، توجيه حركة سير المركبات بطريق الخدمة للقادم من الطريق الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد باتجاه طريق الأمير متعب.



كما أعلنت الهيئة إغلاق جسر الأمير متعب، وتحويل حركة سير المركبات للقادم من المسجد الحرام (أنفاق مسخوطة) باتجاه الطريق الدائري الثالث إلى تقاطع كدن للالتفاف والرجوع باتجاه الدائري شرقًا.



جاء ذلك وفق التحويلة المرورية الموضحة بالصورة أدنى الخبر، ابتداء من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 30 / 7 / 1441؛ وذلك لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث.



معرض عمارة الحرمين

وفتح معرض عمارة الحرمين، أبوابه أمام الزوّار، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، إثر حادثة السطو التي قام بها وافد (تركي الجنسية) على المعرض في منطقة أم الجود، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة.



وفي هذا الصدد رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بمناسبة استئناف استقبال زوّار معرض عمارة الحرمين بعد أن تم إيقافه مؤقتًا.



وكان وافد (تركي الجنسية) قد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل نحو أسبوعين، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.



مكة بلا حواجز خرسانية

وأطلق أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "مكة بلا حواجز خرسانية"، وذلك بهدف إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.



وشرعت الأمانة في البدء في تنفيذ المبادرة وإزالة الحواجز الخرسانية في بعض الطرقات والشوارع، بهدف إزالة التلوث البصري.



قرية البيضاء النموذجية

وبدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في قرية البيضاء النموذجية، جنوبي مكة المكرمة؛ حيث تستكمل أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول.



‏وفي التفاصيل: قامت الأمانة بتركيب 238 عامود إنارة، و289 فانوس إنارة، و5 لوحات توزيع الإنارة، و9300 متر طولي كوابل.



وأطلقت الأميرتان: نوف بنت فهد، وهيفا الفيصل؛ مبادرة لتحويل قرية البيضاء في إحدى ضواحي مكة المكرمة، إلى قرية نموذجية؛ حيث أثمر التعاون بينهما عن تأسيس شركة البيضاء غير الربحية، وجمعية البيضاء للتنمية، بهدف تنمية القطاع السكني والقطاع التنموي الاستثماري والترفيهي بالقرية.



أمطار مكة

وشهد المسجد الحرام وأحياء عدة من مكة المكرمة، الجمعة الماضية، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.



والتقطت عدسة المصور "عمار الأمير"، صورًا من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لزوار بيت الله الحرام وهم يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أثناء وقت هطول المطر؛ رغبة في الإجابة، وهي من مَواطن الدعاء المستجاب، كما أظهرت صور أخرى طفلًا أغرقته الأمطار، والحارات المكية القديمة الواقعة في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام بعد أن ارتوت بالمطر.



تفاعل شفاء مع "سبق"

وتفاعلت جمعية شفاء الخيرية الصحية بمكة المكرمة، مع حالتي "عبدالرحمن" و"نهى" أردنيي الجنسية، اللذين نشرت عنهما "سبق" في شهر صفر الماضي من العام الحالي، ويعانيان أمراض لين العظام وضعف النمو والتشوه في القفص الصدري.



وقدّمت الجمعية الرعاية الطبية اللازمة لهما، بعد أن وقف فريق طبي على حالتهما؛ حيث وفّرت لهما أسرّة وأجهزة طبية، وتكفّلت بتوفير العلاج لهما، ومتابعتهما بشكل دوري من خلال الزيارة الأسبوعية.



وكان مقيم أردني بمكة المكرمة روى معاناته مع مرض فتّاك أصاب أبناءه وبناته منذ ولادتهم، وغيّب بنتين منهم عن الحياة قبل سنوات، فيما لا يزال "عبدالرحمن" (22 عامًا) و"نهى" (37 عامًا) يصارعان المرض حتى اللحظة، وذلك عبر خبر نشرته "سبق" بعنوان "عبدالرحمن ونهى يصارعان المرض.. أردني يروي قصة المرض الذي فتك بأبنائه الأربعة".



العثور على المريض الهارب

وأسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً، الذي هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة قبل نحو 25 يوماً؛ حيث تم العثور عليه في منطقة الشميسي، ظهر يوم الخميس الماضي وكان بصحة وعافية.



وتلقت أسرة المريض اتصالاً هاتفياً عقب نشر "سبق" خبرًا صباح يوم الخميس الماضي جدّدت فيه أسرته المناشدة، وتبين أن أحد قراء الصحيفة استطاع أن يعثر عليه في منطقة الشميسي غربي مكة المكرمة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وقام بإبلاغ ذويه، الذين تسلّموه، وهو بصحة جيدة.



وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ 25 يوماً.



وكان المريض نفسياً عبدالله بن علي الحربي، البالغ من العمر 25 عاماً، قد اختفى قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، والذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم أنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.



وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسي من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه".



قرود تهاجم مدرسة

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من القرود وهي تهاجم مدرسة بنات شرقي مكة المكرمة، وتلتهم وجبة إفطار المعلمات.



وبحسب متداولي الفيديو؛ فإن القرود هاجمت سطح مدرسة بنات بقرية الزيما شرقي مكة المكرمة، وانقضت على وجبة إفطار المعلمات بذات المدرسة، وسط هلع وخوف بين صفوف المعلمات اللاتي وثقن الحادثة.



وحظي الفيديو المتداول برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من الأهالي بحماية أبنائهم وبناتهم من ظاهرة انتشار القرود وتسللها للمنازل، والمنشآت التعليمية.



من جانب آخر تلقت أمانة العاصمة المقدسة بلاغات بهذا الشأن في قرى مجاورة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ظاهرة سطو القرود على المنازل ونحوها.



وفاة فتاة تعاني من المسّ

وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حادثة وفاة فتاة تعاني من المسّ، وُجِد عليها آثار كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.



وبحسب المعلومات: فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من والد فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً، وُجِدت متوفاة داخل منزل والدها، بحسب البلاغ.



وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد الكشف عليها من الهلال الأحمر؛ اتضح أنها فارقت الحياة، وعليه تواصل تحقيقاتها حول الحادثة، فيما ذكر والدها في التحقيقات أنها تعاني من مرض المسّ.



وقد تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، التي شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة الأسبوع الماضي.



فئران جامعة أم القرى

وتفاعلت جامعة أم القرى بمكة المكرمة مع مقطع فيديو الفئران الميتة، وتراكم النفايات على سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة، وأعلنت تنظيف وتعقيم المكان.



جاء ذلك تفاعلاً، بعد أقلّ من 12 ساعة على نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان "شاهد.. فئران ميتة تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى"، وبه الفيديو الذي وثَّقه طالب وزود "سبق" به.



وأكد المتحدث باسم جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، أن الجامعة قامت بالوقوف على المكان المشار إليه، وتم تنظيفه وتعقيمه.



وكان مقطع فيديو وثَّقه طالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، قد أظهر تراكم النفايات، وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل، وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ ما يُنذر بكارثة بيئية وصحية.



قاتِل أخيه

وحققت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة مع شاب في العشرينيات من عمره، أقدم على طعن أحد إخوانه ووالده، ونتج عنه وفاة أخيه وإصابة والده بإصابات بالغة، الأسبوع الماضي، شرق مكة المكرّمة.



وتفصيلاً: فًوجئت إحدى الأسر التي تسكن مخطط الشرائع بقيام أحد أفراد الأسرة في العشرينيات من العمر؛ يعاني اعتلالات نفسية، بإغلاق عداد الكهرباء على الأسرة والدخول إلى المنزل وبيده سلاح أبيض، ليسدد طعنات عدة إلى أخيه ووالده.



وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة وسيطرت على الجاني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إذ تُوفي الأخ الأصغر خلال ساعات متأثراً بالطعنات، فيما لا يزال الأب يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات مكة المكرّمة.