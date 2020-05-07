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"الفيصل" عن مشروع تطوير الأحياء العشوائية: عندما أتيت إلى مكة أول شيء تبادر لذهني: من أين تنطلق التنمية؟

تمت خلال السنوات الماضية إزالة قرابة 10 آلاف عقار

"عندما أتيت إلى مكة المكرمة أول شيء تبادر إلى ذهني: من أين تنطلق التنمية؟".. بهذه الكلمات قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومن هنا بدأ مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، فيما كان أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ.

وتفصيلاً، بدأت انطلاقة التنمية خلال السنوات الماضية بإزالة قرابة 10 آلاف عقار عشوائي، شملت إزالة 1200 عقار عشوائي، بدأ العمل 2008 م ولا يزال مستمرًا.

ويشمل المشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بإزالة 4000 عقار عشوائي، حيث بدأ العمل 2007 م، وانتهاء البنية التحتية يكون في عام 2021 م.

كما يشمل مشروع الرصيفة إزالة 1000 منزل عشوائي، وبدأ العمل 2011 م والانتهاء 2018م.

ويشمل مشروع الطريق الدائري الأول والثاني إزالة 3250 عقارًا عشوائيًا، بدأ العمل فيه 2013 م ولا يزال مستمرًا.

أما الكدوة والنكاسة فبدأ العمل 2018م، ويجري حاليًا عبر مراحل سيتم من خلالها إزالة 4100 عقار عشوائي.

ويجري حاليًا تطوير حي النكاسة البالغ عدد العقارات فيه أربعة آلاف عقار على 12 مرحلة، تم الانتهاء من خمس مراحل، وخلالها أزيل 600 عقار، ويجري استكمال المرحلة السادسة، وسيتم إزالة 114 عقارًا.

ومن مخططات تطوير العشوائيات، تضم 20 عقارًا عشوائيًا، ومنها أحياء الخالدية والزهور وجبل الشراشف ودرب المشاعر.

مكة المكرمة أمير مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" عن مشروع تطوير الأحياء العشوائية: عندما أتيت إلى مكة أول شيء تبادر لذهني: من أين تنطلق التنمية؟
سبق

"عندما أتيت إلى مكة المكرمة أول شيء تبادر إلى ذهني: من أين تنطلق التنمية؟".. بهذه الكلمات قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومن هنا بدأ مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، فيما كان أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ.

وتفصيلاً، بدأت انطلاقة التنمية خلال السنوات الماضية بإزالة قرابة 10 آلاف عقار عشوائي، شملت إزالة 1200 عقار عشوائي، بدأ العمل 2008 م ولا يزال مستمرًا.

ويشمل المشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بإزالة 4000 عقار عشوائي، حيث بدأ العمل 2007 م، وانتهاء البنية التحتية يكون في عام 2021 م.

كما يشمل مشروع الرصيفة إزالة 1000 منزل عشوائي، وبدأ العمل 2011 م والانتهاء 2018م.

ويشمل مشروع الطريق الدائري الأول والثاني إزالة 3250 عقارًا عشوائيًا، بدأ العمل فيه 2013 م ولا يزال مستمرًا.

أما الكدوة والنكاسة فبدأ العمل 2018م، ويجري حاليًا عبر مراحل سيتم من خلالها إزالة 4100 عقار عشوائي.

ويجري حاليًا تطوير حي النكاسة البالغ عدد العقارات فيه أربعة آلاف عقار على 12 مرحلة، تم الانتهاء من خمس مراحل، وخلالها أزيل 600 عقار، ويجري استكمال المرحلة السادسة، وسيتم إزالة 114 عقارًا.

ومن مخططات تطوير العشوائيات، تضم 20 عقارًا عشوائيًا، ومنها أحياء الخالدية والزهور وجبل الشراشف ودرب المشاعر.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:30 AM

"الفيصل" عن مشروع تطوير الأحياء العشوائية: عندما أتيت إلى مكة أول شيء تبادر لذهني: من أين تنطلق التنمية؟

تمت خلال السنوات الماضية إزالة قرابة 10 آلاف عقار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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"عندما أتيت إلى مكة المكرمة أول شيء تبادر إلى ذهني: من أين تنطلق التنمية؟".. بهذه الكلمات قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومن هنا بدأ مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، فيما كان أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ.

وتفصيلاً، بدأت انطلاقة التنمية خلال السنوات الماضية بإزالة قرابة 10 آلاف عقار عشوائي، شملت إزالة 1200 عقار عشوائي، بدأ العمل 2008 م ولا يزال مستمرًا.

ويشمل المشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بإزالة 4000 عقار عشوائي، حيث بدأ العمل 2007 م، وانتهاء البنية التحتية يكون في عام 2021 م.

كما يشمل مشروع الرصيفة إزالة 1000 منزل عشوائي، وبدأ العمل 2011 م والانتهاء 2018م.

ويشمل مشروع الطريق الدائري الأول والثاني إزالة 3250 عقارًا عشوائيًا، بدأ العمل فيه 2013 م ولا يزال مستمرًا.

أما الكدوة والنكاسة فبدأ العمل 2018م، ويجري حاليًا عبر مراحل سيتم من خلالها إزالة 4100 عقار عشوائي.

ويجري حاليًا تطوير حي النكاسة البالغ عدد العقارات فيه أربعة آلاف عقار على 12 مرحلة، تم الانتهاء من خمس مراحل، وخلالها أزيل 600 عقار، ويجري استكمال المرحلة السادسة، وسيتم إزالة 114 عقارًا.

ومن مخططات تطوير العشوائيات، تضم 20 عقارًا عشوائيًا، ومنها أحياء الخالدية والزهور وجبل الشراشف ودرب المشاعر.

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