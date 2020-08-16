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"أمين الرياض": تنظيم جديد لمنع أي جهة من الحفر بالشوارع لمدة 5 سنوات

يصدر في سبتمبر ويُلزم كافة الجهات الخاصة والحكومية

أكد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة سوف تصدر في شهر سبتمبر المقبل تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة مُلزمة لكافة الجهات الخاصة والحكومية، وذلك بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وأوضح "أمين الرياض" أن من ملامح التنظيم الجديد؛ منع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، وذلك بهدف توحيد الجهود ومنعاً للهدر المالي، وتعزيزاً للعمل التكاملي بين الجهات.

كما أكد أن التحسين مستمر، وأن يكون للتنظيمات الصادرة دوراً إيجابياً في تحسين البيئة العمرانية في العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين الرياض": تنظيم جديد لمنع أي جهة من الحفر بالشوارع لمدة 5 سنوات
سبق

أكد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة سوف تصدر في شهر سبتمبر المقبل تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة مُلزمة لكافة الجهات الخاصة والحكومية، وذلك بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وأوضح "أمين الرياض" أن من ملامح التنظيم الجديد؛ منع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، وذلك بهدف توحيد الجهود ومنعاً للهدر المالي، وتعزيزاً للعمل التكاملي بين الجهات.

كما أكد أن التحسين مستمر، وأن يكون للتنظيمات الصادرة دوراً إيجابياً في تحسين البيئة العمرانية في العاصمة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:03 PM

"أمين الرياض": تنظيم جديد لمنع أي جهة من الحفر بالشوارع لمدة 5 سنوات

يصدر في سبتمبر ويُلزم كافة الجهات الخاصة والحكومية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,926

أكد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة سوف تصدر في شهر سبتمبر المقبل تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة مُلزمة لكافة الجهات الخاصة والحكومية، وذلك بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وأوضح "أمين الرياض" أن من ملامح التنظيم الجديد؛ منع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، وذلك بهدف توحيد الجهود ومنعاً للهدر المالي، وتعزيزاً للعمل التكاملي بين الجهات.

كما أكد أن التحسين مستمر، وأن يكون للتنظيمات الصادرة دوراً إيجابياً في تحسين البيئة العمرانية في العاصمة.

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