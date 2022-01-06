النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فيسبوك" تتراجع عن فكرة إعادة مشرفيها للعمل من مقرات العمل

تراجعت شركة "ميتا" أو "فيسبوك"، عن فكرة إعادة بعض مشرفيها المتعاقدين معها، للعمل من مقرات العمل، بعد احتجاجات واسعة منهم بسبب إجبارهم على العودة للعمل رغم تفشي جائحة "كوفيد 19" ومتحور "أوميكرون".

وقالت فيسبوك إنها لن تُجبر موظفيها الداخليين على العودة إلى المكتب بعد عدة أشهر، وتراجعت كذلك شركة "آكينتشور" عن إعادة مئات المشرفين من الباطن للعمل من مقرات الشركة بدءًا من 24 يناير، كما كان مقررًا.

وكانت الشركة المتعاقدة من الباطن مع "فيسبوك"، تُخطط لإعادة 400 موظف تابع لها لمقرات العمل أواخر ديسمبر؛ لكن أجّلتها إلى 24 يناير مع ظهور متحور "أوميكرون".. وفجّر القرار احتجاجات واسعة من الموظفين، وقدّم أكثر من 12 مسؤولًا بالشركة تهديدات بالاستقالة في حال تطبيقه.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"فيسبوك" تتراجع عن فكرة إعادة مشرفيها للعمل من مقرات العمل
سبق

تراجعت شركة "ميتا" أو "فيسبوك"، عن فكرة إعادة بعض مشرفيها المتعاقدين معها، للعمل من مقرات العمل، بعد احتجاجات واسعة منهم بسبب إجبارهم على العودة للعمل رغم تفشي جائحة "كوفيد 19" ومتحور "أوميكرون".

وقالت فيسبوك إنها لن تُجبر موظفيها الداخليين على العودة إلى المكتب بعد عدة أشهر، وتراجعت كذلك شركة "آكينتشور" عن إعادة مئات المشرفين من الباطن للعمل من مقرات الشركة بدءًا من 24 يناير، كما كان مقررًا.

وكانت الشركة المتعاقدة من الباطن مع "فيسبوك"، تُخطط لإعادة 400 موظف تابع لها لمقرات العمل أواخر ديسمبر؛ لكن أجّلتها إلى 24 يناير مع ظهور متحور "أوميكرون".. وفجّر القرار احتجاجات واسعة من الموظفين، وقدّم أكثر من 12 مسؤولًا بالشركة تهديدات بالاستقالة في حال تطبيقه.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:49 PM

"فيسبوك" تتراجع عن فكرة إعادة مشرفيها للعمل من مقرات العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
288

تراجعت شركة "ميتا" أو "فيسبوك"، عن فكرة إعادة بعض مشرفيها المتعاقدين معها، للعمل من مقرات العمل، بعد احتجاجات واسعة منهم بسبب إجبارهم على العودة للعمل رغم تفشي جائحة "كوفيد 19" ومتحور "أوميكرون".

وقالت فيسبوك إنها لن تُجبر موظفيها الداخليين على العودة إلى المكتب بعد عدة أشهر، وتراجعت كذلك شركة "آكينتشور" عن إعادة مئات المشرفين من الباطن للعمل من مقرات الشركة بدءًا من 24 يناير، كما كان مقررًا.

وكانت الشركة المتعاقدة من الباطن مع "فيسبوك"، تُخطط لإعادة 400 موظف تابع لها لمقرات العمل أواخر ديسمبر؛ لكن أجّلتها إلى 24 يناير مع ظهور متحور "أوميكرون".. وفجّر القرار احتجاجات واسعة من الموظفين، وقدّم أكثر من 12 مسؤولًا بالشركة تهديدات بالاستقالة في حال تطبيقه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة