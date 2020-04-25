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الغابون: تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب كورونا و167 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الغابونية، اليوم، وفاة طبيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطبيب توفي في وحدة العناية المركزة، التي ظل فيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة في الإطار نفسه إلى تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 24 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء في شهر مارس الماضي.

الغابون فيروس كورونا الجديد

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الغابون: تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب كورونا و167 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الغابونية، اليوم، وفاة طبيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطبيب توفي في وحدة العناية المركزة، التي ظل فيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة في الإطار نفسه إلى تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 24 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء في شهر مارس الماضي.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:20 AM

الغابون: تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب كورونا و167 إصابة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الغابونية، اليوم، وفاة طبيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطبيب توفي في وحدة العناية المركزة، التي ظل فيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة في الإطار نفسه إلى تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 24 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء في شهر مارس الماضي.

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