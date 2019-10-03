بعد تشريحهما.. تشييع جنازة الشابين اللذين توفيا في مركبة بـ"صبيا"

الطب الشرعي باشر سحب العينات للتثبت من ظروف وملابسات الوفاة

شيعت قرية أبو القعايد في محافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم، شابين توفيا في مركبة كانا يستقلانها ولم يعرف سبب الوفاة حيث لم توجد على جسديهما آثار تكشف سبب الوفاة وذلك بعد يومين من العثور عليهما.

ووفقًا للتفاصيل، فقد أوضحت مصادر طبية أن مستشفى صبيا العام سلم جثتي شابين للأهالي بعدما تم تشريح جثمانهما واتخذت العينات والإجراءات من قِبل الطب الشرعي للتثبت من سبب الوفاة في وقت لاحق.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قد فتحت الثلاثاء، تحقيقًا موسعًا في العثور على شابين متوفين داخل مركبتهما في جانب الطريق الدولي الرابط بين قرى المخلاف ومحافظة صبيا، وذلك نظرًا للغموض الذي يلف القضية.