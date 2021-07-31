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بالفيديو... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام

مشابه لحادثة مطار دبي

ظهر مقطع فيديو يكشف عن هبوط غير قياسي للطائرة الكويتية 777 في مطار أمستردام بهولندا وعدم استجابة الطائرة لأوامر القيادة بالارتفاع فاضطر قائدها الى الهبوط وتخفيض مقدمة الطائرة على المدرج وتم الهبوط بشكل جيد.

وفي التفاصيل نشر حساب الطيار "عبدالرحمن فهد" على منصة تويتر الفيديو الذي يشبه حادثة طائرة طيران الإمارات في مطار دبي عام 1437 مع فارق ردة فعل الطيار لحظة عدم تجاوب الطائرة معه.

وكانت حادثة مطار دبي وقعت في شهر أغطسطس 2016 ونتج عن ارتطامها بالمدرج واندلاع حريق بها بينما كانت تحاول الهبوط، فيما حاول الطاقم إجراء إعادة الصعود بعد ملامسة العجلات للأرض ووصولها لارتفاع نحو 85 قدمًا عن سطح المدرج، ولكن الطائرة ارتطمت بالأرض وزحفت على بطنها بأرض المدرج لمسافة 800 متر، قبل توقفها التام وإخلاء الركاب والطاقم قبيل انتشار الحريق ووصوله لمقصورة الركاب.

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بالفيديو... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام
سبق

ظهر مقطع فيديو يكشف عن هبوط غير قياسي للطائرة الكويتية 777 في مطار أمستردام بهولندا وعدم استجابة الطائرة لأوامر القيادة بالارتفاع فاضطر قائدها الى الهبوط وتخفيض مقدمة الطائرة على المدرج وتم الهبوط بشكل جيد.

وفي التفاصيل نشر حساب الطيار "عبدالرحمن فهد" على منصة تويتر الفيديو الذي يشبه حادثة طائرة طيران الإمارات في مطار دبي عام 1437 مع فارق ردة فعل الطيار لحظة عدم تجاوب الطائرة معه.

وكانت حادثة مطار دبي وقعت في شهر أغطسطس 2016 ونتج عن ارتطامها بالمدرج واندلاع حريق بها بينما كانت تحاول الهبوط، فيما حاول الطاقم إجراء إعادة الصعود بعد ملامسة العجلات للأرض ووصولها لارتفاع نحو 85 قدمًا عن سطح المدرج، ولكن الطائرة ارتطمت بالأرض وزحفت على بطنها بأرض المدرج لمسافة 800 متر، قبل توقفها التام وإخلاء الركاب والطاقم قبيل انتشار الحريق ووصوله لمقصورة الركاب.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:18 PM

بالفيديو... شاهد هبوط "غريب وغير متوقع" لطائرة كويتية في مطار أمستردام

مشابه لحادثة مطار دبي

A A A
خالد خليل - الرياض
1
825

ظهر مقطع فيديو يكشف عن هبوط غير قياسي للطائرة الكويتية 777 في مطار أمستردام بهولندا وعدم استجابة الطائرة لأوامر القيادة بالارتفاع فاضطر قائدها الى الهبوط وتخفيض مقدمة الطائرة على المدرج وتم الهبوط بشكل جيد.

وفي التفاصيل نشر حساب الطيار "عبدالرحمن فهد" على منصة تويتر الفيديو الذي يشبه حادثة طائرة طيران الإمارات في مطار دبي عام 1437 مع فارق ردة فعل الطيار لحظة عدم تجاوب الطائرة معه.

وكانت حادثة مطار دبي وقعت في شهر أغطسطس 2016 ونتج عن ارتطامها بالمدرج واندلاع حريق بها بينما كانت تحاول الهبوط، فيما حاول الطاقم إجراء إعادة الصعود بعد ملامسة العجلات للأرض ووصولها لارتفاع نحو 85 قدمًا عن سطح المدرج، ولكن الطائرة ارتطمت بالأرض وزحفت على بطنها بأرض المدرج لمسافة 800 متر، قبل توقفها التام وإخلاء الركاب والطاقم قبيل انتشار الحريق ووصوله لمقصورة الركاب.

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