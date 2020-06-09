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"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:45 PM

"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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